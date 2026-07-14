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"Він розумний хлопчик". Тіна Кароль чесно висловилася про можливість мобілізації сина

23:40 14.07.2026 Вт
2 хв
Артистка зізналася, яким бачить майбутнє сина та України
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Він розумний хлопчик". Тіна Кароль чесно висловилася про можливість мобілізації сина Тіна Кароль (скриншот)
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Тіна Кароль не раз казала, що її 17-річний син Веніамін планує пов'язати майбутнє з Україною після завершення навчання у Великій Британії. Вона вперше чесно відповіла, як відреагує, якщо хлопець колись захоче долучитися до армії.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співачки "Насправді МАХ".

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Що сказала Кароль про можливість мобілізації сина

Під час розмови співачку запитали, як вона поставиться до рішення Веніаміна, якщо він після повернення в Україну й вирішить долучитися до війська.

Артистка наголосила, що поважатиме вибір сина. Вона зауважила, що він зможе знайти собі місце в будь-якій сфері.

"Що скаже дитина, то й буде. Він насправді розумний хлопчик і він знадобиться в багатьох сферах", - сказала вона.

&quot;Він розумний хлопчик&quot;. Тіна Кароль чесно висловилася про можливість мобілізації синаКароль висловилася про сина (фото: facebook.com/tina.karol)​​​​​​​

Водночас вона дала зрозуміти, що завжди бачила у синові майбутнє України.

"Я завжди вірила, що представляти Україну мають люди, які вільно говорять англійською, ще мовами. Він говорить. Ті люди, які могли бачити і українське навчання, і зарубіжне навчання, які люблять свою країну, розмовляють українською", - наголосила вона.

Співачка також підкреслила, що оптимістично налаштована щодо майбутнього країни.

"Я впевнена в Україні. Ця війна породила чисте бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це", - додала вона.


Що відомо про сина Тіни Кароль

Нагадаємо, Веніамін є єдиним сином співачки та її покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Нині хлопцю 17 років, він вивчає політологію та економіку у Великій Британії.

Для Кароль було важливо, щоб хлопець зберігав зв'язок з Батьківщиною та знав українську мову. Саме тому за кордоном він проживав в українській родині та підтримував зв'язок з діаспорою.

Раніше співачка розкрила, якою свекрухою вона може бути та чи вільне серце Веніаміна.

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