Вийшов трейлер спін-оффу "Теорії великого вибуху": коли прем'єра

Стримінгова платформа HBO Max випустила новий трейлер серіалу "Stuart Fails to Save the Universe", який стане спінофом культового шоу "Теорія великого вибуху". У центрі сюжету - усім відомий власник магазину коміксів, який разом з командою намагається врятувати світ.
Яким буде спін-офф та коли прем'єра, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Головним героєм нового шоу стане усім відомий власник магазину коміксів Стюарт Блум. Він випадково ламає пристрій, створений Шелдоном і Леонардом, і тим самим запускає апокаліпсис.
Щоб запобігти катастрофі, Стюарт вирушає у подорож мультивсесвітом. На допомогу йому приходять дівчина Деніз, геолог Берт та фізик-теоретик Баррі Кріпке.
На своєму шляху героям доведеться зіткнутися з альтернативними версіями знайомих персонажів. Втім, як натякає назва серіалу, місія з порятунку Всесвіту йде не за планом.
Розробка серіалу стартувала ще у 2023 році. Серед авторів - творці оригіналу Чак Лоррі та Білл Преді, а також сценарист "Месників" Зак Пенн.
У відео можна побачити, як Стюарт намагається врятувати світ після своєї помилки. Разом з друзями він опиняється у різних реальностях, сповнених небезпек та викликів.
Також до касту долучилися Раян Картрайт, Джош Бренер і Томмі Вокер.
Музичну тему для серіалу створив лауреат премій "Еммі" та "Греммі" Денні Ельфман.
Прем'єра запланована на 23 липня. Перший сезон складається з 10 епізодів, які виходитимуть щотижня.
Нагадаємо, що історія про пригоди Стюарта стане четвертим проєктом у франшизі ТВВ. Оригінальний серіал виходив протягом 12 сезонів, після чого отримав приквел "Юний Шелдон", який завершився у 2024 році після семи сезонів.
Пізніше світ побачив ще один спін-оффу - "Перший шлюб Джорджі та Менді", головні ролі в якому виконали Монтана Джордан та Емілі Осмент, який наразі налічує два сезони й був продовжений на третій.