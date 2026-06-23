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Вышел трейлер спин-оффа "Теории большого взрыва": когда премьера

22:25 23.06.2026 Вт
2 мин
Зрителей ожидает возвращение любимых персонажей
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Стюарт проваливает спасение Вселенной" (кадр из сериала)

Стриминговая платформа HBO Max выпустила новый трейлер сериала "Stuart Fails to Save the Universe", который станет спин-оффом культового шоу "Теория большого взрыва". В центре сюжета - всем известный владелец магазина комиксов, который вместе с командой пытается спасти мир.

Каким будет спин-офф и когда премьера, узнайте в материале РБК-Украина .

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Каким будет сериал "Стюарт проваливает спасение Вселенной"

Главным героем нового шоу станет всем известный владелец магазина комиксов Стюарт Блум. Он случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и тем самым вызывает апокалипсис.

Чтобы предотвратить катастрофу, Стюарт отправляется в путешествие по мультивселенной. На помощь ему приходят девушка Дениз, геолог Берт и физик-теоретик Барри Крипке.

На своем пути героям придется столкнуться с альтернативными версиями знакомых персонажей. Однако, как намекает название сериала, миссия по спасению Вселенной идет не по плану.

"Стюарт проваливает спасение Вселенной" (кадр из сериала)

Разработка сериала стартовала еще в 2023 году. Среди авторов - создатели оригинала Чак Лорри и Билл Преди, а также сценарист "Мстителей" Зак Пенн.

Что показали в трейлере

В видео можно увидеть, как Стюарт пытается спасти мир после своей ошибки. Вместе с друзьями он оказывается в разных реальностях, полных опасностей и вызовов.


Актерский состав и дата выхода

  • Кевин Сассман - Стюарт Блум
  • Лорен Лапкус – Дениз
  • Брайан Поузен - Берт
  • Джон Росс Бови - Барри Крепке

Также к касту присоединились Райан Картрайт, Джош Бренер и Томми Уокер.

Музыкальную тему для сериала создал лауреат премий "Эмми" и "Грэмми" Дэнни Эльфман.

Премьера намечена на 23 июля. Первый сезон состоит из 10 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Четвертый сериал во вселенной "Теории большого взрыва"

Напомним, что история о приключениях Стюарта станет четвертым проектом во франшизе ТВВ. Оригинальный сериал выходил в течение 12 сезонов, после чего получил приквел "Юный Шелдон", завершившийся в 2024 году после семи сезонов.

Позже мир увидел еще один спин-оффу - "Первый брак Джорджи и Менди", главные роли в котором исполнили Монтана Джордан и Эмили Осмент, который насчитывает два сезона и был продлен на третий.

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