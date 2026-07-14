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"Ще чи досить?" Цибульська показалася в міні після схуднення та повідомила, скільки важить

14:23 14.07.2026 Вт
2 хв
Артистка не припиняє працювати над своєю зовнішністю
aimg Наталя Крижанівська
"Ще чи досить?" Цибульська показалася в міні після схуднення та повідомила, скільки важить Ольга Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
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Оля Цибульська продовжує ділитися з шанувальниками змінами у своїй зовнішності. Співачка показала, яких результатів уже досягла, та зізналася, чи планує худнути далі.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на сторіз співачки на сторінці в Instagram.

Більше цікавого: Цибульська вразила схудненням на 12 кг і розповіла, як досягла бажаного результату

Нова вага і нова зовнішність

40-річна артистка опублікувала фото перед дзеркалом, на якому продемонструвала свою фігуру в топі та мініспідниці. Також вона показала цифру на вагах - 57,4 кілограма

Звертаючись до підписників, співачка поцікавилася їхньою думкою щодо нової ваги.

"57 400. Худнем ще чи досить?" - запитала вона.

&quot;Ще чи досить?&quot; Цибульська показалася в міні після схуднення та повідомила, скільки важитьЦибульська до і після схуднення (фото: instagram.com/cybulskaya)

Якої ваги хоче досягти співачка

Попри помітне схуднення, Цибульська каже, що ще не досягла бажаного результату. Її мета - важити від 53 до 55 кілограмів.

Раніше артистка розповідала, що за останній час їй вдалося скинути понад 10 кілограмів. Водночас вона не приховувала, що найбільше заважає їй звичка "заїдати" стрес і сильні емоції, тому шлях до омріяної форми для неї триває.

Що ще відомо про Олю Цибульську

Українська співачка, телеведуча та авторка пісень піку своєї популярності здобула після участі у проєкті "Фабрика зірок", де стала переможницею.

Артистка одружена з бізнесменом Сергієм Грисюком, з яким виховує сина Нестора. Протягом багатьох років вона не розповідала про особисте життя та приховувала чоловіка від публіки, однак згодом уперше показала його шанувальникам.

Останнім часом Цибульська активно ділиться змінами у своєму житті, зокрема процесом схуднення, та відверто говорить про труднощі, з якими стикається на шляху до бажаної форми.

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