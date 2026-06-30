"Все в досить запущеному стані". Яценко пояснив, як змінюватиме хор Верьовки

Як Яценко прокоментував нове призначення

Напередодні, 29 червня, диригент оголосив про звільнення з Львівської опери, після чого він очолив хор імені Верьовки. На другий день після призначення він зізнався, що роботи попереду багато.

"Звичайно, це буде непросто. Другий день як я знаходжуся на території колективу. Поточно відкривається багато моментів не тільки художніх, а й адміністративних, які потрібно вирішувати нагально. На жаль, все в досить такому запущеному стані... Роботи багато, але будемо працювати", - сказав він.

Закиди про шароварщину

Окремо Яценко висловився про закиди, які лунали на адресу хору. Він дуже обережно ставиться до слова "шароварщина", хоча визнає, що вплив радянщини був присутній.

"Якщо не сильно глибоко копати, ми можемо говорити, що хор "Верьовки" - це продукт радянської системи для представлення українця в тому вигляді, в якому ця радянська система хотіла його бачити. Але ми говоримо про концепцію самої системи", - пояснив він.

Яценко з хором "Верьовки" (фото: facebook.com/Veryovka)

Як змінюватиметься хор "Верьовки"

Вадим наголосив, що одним із головних завдань стане подолання комплексу меншовартості. Він переконаний, що провідний український хор не повинен виконувати роль бек-вокалу.

"Я з великою повагою ставлюся до всіх виконавців популярної музики, але один з провідних музичних колективів країни не може бути бек-вокалом у кого завгодно. Такого ми допускати не збираємося", - зазначив він.

На думку Яценка, хор має масштабувати репертуар української народної пісні та почати співпрацювати з українськими брендами, зокрема одягу.

"Хор може транслювати і цю частину українського етносу через візуал", - зазначив він.

Вадим наголосив, що бачить в колективі перспективи, які інші можуть не помічати.

Він також зазначив, що продовжить працювати й з хором "Гомін", який здобув широку популярність у соцмережах.