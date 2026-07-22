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YouTube-блогер MrBeast зіграв весілля на приватному острові мільярдера (фото)

15:43 22.07.2026 Ср
3 хв
На церемонії було 70 гостей, а замість гучної вечірки пара влаштувала настільні ігри
aimg Сюзанна Аль Маріді
YouTube-блогер MrBeast зіграв весілля на приватному острові мільярдера (фото) MrBeast та Тея Буйсен (колаж: РБК-Україна)
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Один з найпопулярніших YouTube-блогерів у світі MrBeast, справжнє ім'я якого Джиммі Дональдсон, та стримерка Теа Буйсен офіційного одружилися. Весілля відбулося у приватній атмосфері на острові мільярдера Річарда Бренсона за участю лише найближчих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.

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Яким було весілля MrBeast

Блогер і контент-мейкерка стали чоловіком і дружиною під час камерної церемонії на приватному острові Некер, який належить британському бізнесмену Річарду Бренсону.

Святкування тривало цілий тиждень - з 14 липня. На нього запросили близько 70 друзів і членів родини. Гості не лише були присутні на церемонії, а й проводили час разом, займаючись кайтсерфінгом, снорклінгом, а також знайомилися з місцевою фауною, зокрема лемурами та фламінго.

Обряд провів давній друг родини, який має офіційний статус служителя. Для особливого дня наречена обрала сукню, створену на замовлення брендом Nicole + Felicia Couture, тоді як наречений з'явився у класичному смокінгу Ralph Lauren.

Після обміну обітницями молодята відкрили святковий вечір першим танцем під пісню Die With a Smile Леді Гаги та Бруно Марса. На гостей також чекала жива музика, велике меню із суші, вагю та рибою, а головним десертом вечора став улюблений торт Теї - моркв'яний.

Після офіційної частини святкування продовжилося у головному будинку. За словами нареченої, вечір завершився не гучними вечірками, а настільними та картковими іграми, адже саме такий формат відпочинку найбільше подобається їхній компанії.


Після весілля Теа зізналася, що церемонія перевершила усі її очікування.

"Це звучить банально, але це було немов рай. Ми були дуже щасливі, нас оточувало стільки любові. Через постійну роботу ми рідко збираємо всіх друзів і родину разом, тому це було особливо цінно", - сказала вона.

Історія кохання пари

Стосунки пари розпочалися у 2022 році, коли Дональдсон приїхав до ПАР. Під час вечері зі спільними знайомими він познайомився там з Теєю.

За словами MrBeast, між ними одразу виник взаємний зв'язок. Після повернення до США він написав їй в X, а за місяць вони почали стосунки на відстані.

Свою першу публічну появу закохані здійснили на церемонії Kids' Choice Awards у 2022 році.

Пропозицію руки й серця MrBeast зробив на Різдво у 2024 році у їхньому будинку в присутності родичів.

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