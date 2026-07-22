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YouTube-блогер MrBeast устроил свадьбу на частном острове миллиардера (фото)

15:43 22.07.2026 Ср
2 мин
На церемонии было 70 гостей, а вместо шумной вечеринки пара устроила настольные игры
aimg Сюзанна Аль Мариди
YouTube-блогер MrBeast устроил свадьбу на частном острове миллиардера (фото) MrBeast и Тея Буйсен (коллаж: РБК-Украина)
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Один из самых популярных YouTube-блоггеров в мире MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, и стримерша Теа Буйсен официально поженились. Свадьба состоялась в приватной атмосфере на острове миллиардера Ричарда Брэнсона с участием только самых близких людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

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Какой была свадьба MrBeast

Блогер и контент-мейкерша стали мужем и женой во время камерной церемонии на частном острове Некер, который принадлежит британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону.

Празднование длилось целую неделю - с 14 июля. На него пригласили около 70 друзей и членов семьи. Гости не только присутствовали на церемонии, но и проводили время вместе, занимаясь кайтсерфингом, снорклингом, а также знакомились с местной фауной, среди которой лемуры и фламинго.

Обряд провел давний друг семьи, обладающий официальным статусом служителя. Для особого дня невеста выбрала платье, созданное по заказу брендом Nicole + Felicia Couture, тогда как жених появился в классическом смокинге Ralph Lauren.

После обмена клятвами молодожены открыли праздничный вечер первым танцем под песню Die With a Smile Леди Гаги и Бруно Марса. Гостей также ждала живая музыка, большое меню с суши, вагю и рыбой, а главным десертом вечера стал любимый торт Теи - морковный.

После официальной части празднование продолжилось в главном доме. По словам невесты, вечер завершился не громкими вечеринками, а настольными и карточными играми, ведь именно такой формат отдыха больше всего нравится их компании.


После свадьбы Теа призналась, что церемония превзошла все ее ожидания.

"Это звучит банально, но это было как рай. Мы были очень счастливы, нас окружало столько любви. Из-за постоянной работы мы редко собираем всех друзей и семью вместе, поэтому это было особенно ценно", - сказала она.

История любви пара

Отношения пары начались в 2022 году, когда Дональдсон приехал в ЮАР. Во время ужина с общими знакомыми он познакомился там с Теей.

По словам MrBeast, между ними сразу возникла взаимная связь. После возвращения в США он написал ей в X, а через месяц они начали отношения на расстоянии.

Свое первое публичное появление влюбленные совершили на церемонии Kids' Choice Awards в 2022 году.

Предложение руки и сердца MrBeast сделал на Рождество у 2024 году в их доме в присутствии родственников.

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