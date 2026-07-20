52-річна зірка Spice Girls Мел Сі вперше вийшла заміж: фото та деталі весілля

Колишня учасниця легендарного гурту Spice Girls Мелані Чісхолм, відома як Мел Сі, вперше вийшла заміж. 52-річна співачка та її коханий, австралійський манекенник і продюсер Кріс Дінгволл, зіграли весілля у Великій Британії.

Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Vogue.

Яким було весілля Мел Сі

Церемонія відбулася у суботу, 18 липня, у камерному форматі. Пара відмовилася від масштабного святкування та запросила лише найближчих людей. Весілля пройшло у замку в графстві Камбрія на північному заході Англії.

Для Мел Сі цей день став особливим не лише через початок нового етапу в особистому житті, а й через присутність рідних. Подружкою нареченої стала 17-річна донька співачки Скарлетт, яку вона виховує від попередніх стосунків із забудовником Томасом Старром.

Підтримати артистку прийшли й її колишні колеги по Spice Girls. Серед гостей були Емма Бантон, Мелані Браун та Джері Галлівелл.

Якою була весільна сукня Мел Сі

Для весілля Мел Сі обрала стриманий та елегантний образ, створений її близькою подругою і колишньою колегою по гурту - дизайнеркою Вікторією Бекхем.

Співачка з’явилася у довгій сукні-комбінації молочно-білого відтінку. Вбрання мало легкий силует, тонкі бретелі та глибокий V-подібний виріз. Атласна тканина м’яко спадала по фігурі та доповнювалася невеликим шлейфом.

Делікатності образу додавало мереживо з рослинними мотивами, яким були оздоблені ліф і бічні частини сукні. Завдяки цьому мінімалістичне вбрання виглядало водночас романтично та вишукано.

У день весілля Мел Сі зробила ставку на природність. Вона залишила довге каштанове волосся розпущеним, уклавши його легкими хвилями.

Макіяж співачки був виконаний у натуральних відтінках, а завершив образ лаконічний букет із білих квітів та зелені.

Весільний стиль артистки підкреслив її індивідуальність - замість традиційної пишності вона обрала елегантність, комфорт і стриману розкіш.

Що відомо про стосунки Мел Сі та Кріса Дінгволла

Мел Сі познайомилася з майбутнім чоловіком у 2023 році через застосунок для знайомств Raya. На той момент Кріс Дінгволл жив у Сіднеї, а співачка планувала тур Австралією як діджейка.

Попри відстань, пара вирішила продовжити спілкування. Про свої стосунки Мел Сі офіційно розповіла у 2024 році.

В інтерв’ю Vogue артистка зізнавалася, що між нею та Крісом одразу виникла особлива близькість.

"Мені було 49 років, коли я зустріла Кріса, і я була у дуже гарному настрої. У нас було побачення в Австралії, і з того часу нас важко розлучити", - розповідала співачка.

За словами Мел Сі, її чоловік став важливою частиною не лише її життя, а й життя доньки Скарлетт.

"Він став таким чудовим доповненням до мого життя та життя моєї доньки. Тому що я мати-одиначка. Моїй доньці 17, і ми вдвох - команда. Для будь-кого, хто приходить у наш світ, це буде важко, а він просто ідеально підходить", - поділилася артистка.