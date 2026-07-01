"З родичів нікого не було". Вітвіцька розкрила, як виходила заміж за коханого-військового

Вагітна Соломія Вітвіцька, яка 20 червня вийшла заміж за військового Олексія Ситайла, поділилася новими подробицями весілля. Ведуча розповіла, чому вони вирішили не відкладати шлюб та яким був формат церемонії.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ведучої Коротко Про.

Що сказала Вітвіцька про весілля з військовим

Ведуча отримала пропозицію ще півтора року тому, але тривалий час пара відкладала церемонію і не могла визначитися з форматом свята.

"Всі постійно питали: коли весілля, коли весілля? Але оскільки зараз такий непростий час - війна, нестабільність, трагічні події, які переживає наша країна, - ми ніяк не могли вирішити, яке весілля робити і чи робити взагалі", - розповіла ведуча.

Остаточне рішення закохані ухвалили після новини про первістка. Саме тоді, за словами Вітвіцької, її коханий сказав, що відкладати вже немає сенсу.

"Олекса сам сказав: "Нема куди відкладати. Діти мають народжуватися в офіційному шлюбі". У нього така позиція", - зазначила вона.

Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)​​​​​​​

Спочатку пара планувала святкування з рідними, однак від цих планів зрештою відмовилася.

"Олекса ухвалив вольове рішення, що ми удвох просто поїдемо у відпустку. Вирішили їхати на Закарпаття. І мій день народження відсвяткувати і, відповідно, там побратися", - розповіла вона.

Весілля перетворилося на повну імпровізацію. Допомогу в підготовці образу надала подруга, а фотографа вони знайшли випадково на шляху.

"З родичів взагалі нікого не було. Були наші друзі, в яких ми і зупинилися. Моя подруга Леся Поврозник, кум Олекси приїхав з родиною. Фактично на весіллі нас мало бути шестеро разом з нами, а було десять", - поділилася вона.

Вітвіцька в образі нареченої (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ведуча залишилася задоволена таким форматом весілля - камерним та інтимним.

"І все - суцільна імпровізація... Це справді класний спогад. Я себе почувала красивою, коханою, було дуже багато теплих емоцій, класні люди поруч", - підкреслила вона.

Також Соломія торкнулася теми декрету. Вона зазначила, що наразі не планує повністю випадати з роботи, але не виключає певної паузи після народження дитини.



Що відомо про стосунки пари

Нагадаємо, у квітні Вітвіцька оголосила про вагітність. Для неї ця дитина буде першою.

Згодом ведуча розкрила стать малечі - у них з чоловіком буде хлопчик, але з ім'ям для нього вони ще не визначилися.

У стосунках пара перебуває з 2024 року. До повномасштабної війни Ситайло очолював районний суд на Сумщині, а після долучився до лав ЗСУ.

Закохані заручилися 14 лютого 2025 року. Саме тоді під час відпочинку в Буковелі військовий зробив пропозицію ведучій.