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"Из родственников никого не было". Витвицкая раскрыла, как выходила замуж за любимого-военного

19:20 01.07.2026 Ср
3 мин
Пара устроили скромную церемонию на Закарпатье
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Из родственников никого не было". Витвицкая раскрыла, как выходила замуж за любимого-военного Соломия Витвицкая рассказала о свадьбе (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
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Беременная Соломия Витвицкая, которая 20 июня вышла замуж за военного Алексея Ситайла, поделилась новыми подробностями свадьбы. Ведущая рассказала, почему они решили не откладывать брак и каким был формат церемонии.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ведущей Коротко про.

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Что сказала Витвицкая о свадьбе с военным

Ведущая получила предложение еще полтора года назад, но долгое время пара откладывала церемонию и не могла определиться с форматом праздника.

"Все постоянно спрашивали: когда свадьба, когда свадьба? Но поскольку сейчас такое непростое время - война, нестабильность, трагические события, которые переживает наша страна, - мы никак не могли решить, какую свадьбу делать и делать ли вообще", - рассказала ведущая.

Окончательное решение влюбленные приняли после новости о первенце. В это время, по словам Витвицкой, ее любимый сказал, что откладывать уже нет смысла.

"Алекса сам сказал: "Некуда откладывать. Дети должны рождаться в официальном браке". У него такая позиция", - отметила она.

&quot;Из родственников никого не было&quot;. Витвицкая раскрыла, как выходила замуж за любимого-военногоВитвицкая с любимым (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Сначала пара планировала празднование с родными, однако от этих планов отказалась.

"Олекса принял волевое решение, что мы вдвоем просто поедем в отпуск. Решили ехать в Закарпатье. И мой день рождения отпраздновать и, соответственно, там пожениться", - рассказала она.

Свадьба превратилась в полную импровизацию. Помощь в подготовке образа оказала подруга, а фотографа они нашли случайно по пути.

"Из родственников вообще никого не было. Были наши друзья, у которых мы и остановились. Моя подруга Леся Поврозник, кум Олекса приехал с семьей. Фактически на свадьбе нас должно было быть шестеро вместе с нами, а было десять", - поделилась она.

&quot;Из родственников никого не было&quot;. Витвицкая раскрыла, как выходила замуж за любимого-военногоВитвицкая в образе невесты (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ведущая осталась довольна таким форматом свадьбы - камерной и интимной.

"И все - сплошная импровизация... Это действительно классное воспоминание. Я себя чувствовала красивой, любимой, было очень много теплых эмоций, классные люди рядом", - подчеркнула она.

Также Соломия затронула тему декрета. Она отметила, что сейчас не планирует полностью выпадать с работы, но не исключает определенной паузы после рождения ребенка.


Что известно об отношениях пары

Напомним, в апреле Витвицкая объявила о беременности . Для нее этот ребенок будет первым.

Потом ведущая раскрыла пол малыша - у них с мужем будет мальчик, но с именем для него они еще не определились.

В отношениях пара находится с 2024 года. До полномасштабной войны Ситайло возглавлял районный суд Сумской области, а после присоединился к рядам ВСУ.

Влюбленные обручились 14 февраля 2025 года. В это время во время отдыха в Буковеле военный сделал предложение ведущей.

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Когда Соломия Витвицкая родит первенца

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