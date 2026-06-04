"Замовкни". Переможниця "Євробачення-2026" рознесла Кіркорова та його прихильників

Переможниця "Євробачення-2026" DARA, яка представляла Болгарію, відреагувала на заяви Філіпа Кіркорова про нібито його "перемогу" на пісенному конкурсі у Відні. Вона зруйнувала брехню артиста та різко відповіла його прихильникам.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарі під дописом путініста в Instagram.
Артист опублікував допис, у якому заявив, що нібито виграв пісенний конкурс. Цю промову він супроводив зображенням троянського коня зі своїм обличчям.
"Болгарія - батьківщина мого батька. Саме зараз, у день народження тата, я вирішив закрити для себе гештальт "Євробачення". Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс", - заявив він.
Також він зазначив, що нібито мав зустріч з гендиректором болгарського мовника Емілом Кошлуковим і знайшов інвестора, який профінансував участь Болгарії в конкурсі.
Крім того, він заявив про причетність заснованої ним 22 роки тому продюсерської компанії Dream Team, яка начебто "підготувала співачку до виступу".
Переможниця конкурсу спростувала слова російського виконавця про його причетність до створення її пісні "Bangaranga". Водночас подякувала "за моральну підтримку".
"З усією повагою, але "Bangaranga" була написана у 2023 році в Софійському пісенному таборі", - наголосила вона.
У коментарі вона вказала тих, хто працював над виступом.
Після цього в коментарях з'явилися росіяни, які почали вимагати від артистки вдячності, бо її успіх нібито пов'язаний з Кіркоровим. На такі закиди вона відреагувала лаконічною фразою.
"Замовкни", - написала вона одному з користувачів.
Нагадаємо, перемогу Болгарії принесла композиція "Bangaranga", над якою працював грецький композитор Дімітріс Контопулос, відомий співпрацею з російським артистом.
На тлі цього в мережі почали поширюватися заяви про нібито участь "Dream Team Кіркорова" у підготовці номера. Сам співак після тріумфу DARA почав "примазуватися" до успіху.
Втім, згодом голова болгарської делегації на "Євробаченні" розкрив список команди, яка працювала над номером переможниці. Імені путініста у ньому не виявилося.
Натомість там були присутні українці. Вони займалися візуальними ефектами для номеру DARA.
Більше про "Євробачення-2026" та виступ України дивіться у відео.