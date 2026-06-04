"Замолчи". Победительница "Евровидения-2026" разнесла Киркорова и его поклонников

Киркоров заявил о "победе" на "Евровидении-2026"

Артист опубликовал пост, в котором заявил, что якобы выиграл песенный конкурс. Эту речь он сопроводил изображением троянского коня со своим лицом.

"Болгария - родина моего отца. Именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт "Евровидения". Морально я доволен. Я выиграл этот конкурс", - заявил он.

Также он отметил, что якобы встречался с гендиректором болгарского вещателя Эмилом Кошлуковым и нашел инвестора, который профинансировал участие Болгарии в конкурсе.

Кроме того, он заявил о причастности основанной им 22 года назад продюсерской компании Dream Team, которая якобы "подготовила певицу к выступлению".

Киркоров о победе Болгарии на "Евровидении" (фото: instagram.com/fkirkorov)

Как отреагировала DARA

Победительница конкусру опровергла слова российского исполнителя о его причастности к созданию песни "Bangaranga". В то же время она поблагодарила его "за моральную поддержку".

"Со всем уважением, но "Bangaranga" была написана в 2023 году в Софийском песенном лагере", - подчеркнула она.

В комментарии она указала тех, кто работал над выступлением.

DARA ответила на заявления Киркорова о "Евровидении-2026" (скриншот)

После этого в комментариях появились россияне, которые начали требовать от артистки благодарности, потому что ее успех якобы связан с Киркоровым. На такие упреки она отреагировала лаконичной фразой.

"Замолчи", - написала она одному из пользователей.

DARA о победе на "Евровидении-2026" (скриншот)

Как DARA оказалась в центре скандала из-за Киркорова

Напомним, победу Болгарии принесла композиция "Bangaranga", над которой работал греческий композитор Димитрис Контопулос, известный сотрудничеством с российским артистом.

На фоне этого в сети начали распространяться заявления о якобы участии "Dream Team Киркорова" в подготовке номера. Сам певец после триумфа DARA начал "примазываться" к успеху.

Впрочем, впоследствии глава болгарской делегации на "Евровидении" раскрыл список команды, которая работала над номером победительницы. Имени путиниста в нем не оказалось.

Зато там присутствовали украинцы. Они занимались визуальными эффектами для номера DARA.

Больше о "Евровидении-2026" и выступлении Украины смотрите в видео.