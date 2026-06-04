"Замолчи". Победительница "Евровидения-2026" разнесла Киркорова и его поклонников

Победительница "Евровидения-2026" DARA, которая представляла Болгарию, отреагировала на заявления Филиппа Киркорова о якобы его "победе" на песенном конкурсе в Вене. Она разоблачила ложь артиста и резко ответила его поклонникам.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарии под постом путиниста в Instagram.
Артист опубликовал пост, в котором заявил, что якобы выиграл песенный конкурс. Эту речь он сопроводил изображением троянского коня со своим лицом.
"Болгария - родина моего отца. Именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт "Евровидения". Морально я доволен. Я выиграл этот конкурс", - заявил он.
Также он отметил, что якобы встречался с гендиректором болгарского вещателя Эмилом Кошлуковым и нашел инвестора, который профинансировал участие Болгарии в конкурсе.
Кроме того, он заявил о причастности основанной им 22 года назад продюсерской компании Dream Team, которая якобы "подготовила певицу к выступлению".
Победительница конкусру опровергла слова российского исполнителя о его причастности к созданию песни "Bangaranga". В то же время она поблагодарила его "за моральную поддержку".
"Со всем уважением, но "Bangaranga" была написана в 2023 году в Софийском песенном лагере", - подчеркнула она.
В комментарии она указала тех, кто работал над выступлением.
После этого в комментариях появились россияне, которые начали требовать от артистки благодарности, потому что ее успех якобы связан с Киркоровым. На такие упреки она отреагировала лаконичной фразой.
"Замолчи", - написала она одному из пользователей.
Напомним, победу Болгарии принесла композиция "Bangaranga", над которой работал греческий композитор Димитрис Контопулос, известный сотрудничеством с российским артистом.
На фоне этого в сети начали распространяться заявления о якобы участии "Dream Team Киркорова" в подготовке номера. Сам певец после триумфа DARA начал "примазываться" к успеху.
Впрочем, впоследствии глава болгарской делегации на "Евровидении" раскрыл список команды, которая работала над номером победительницы. Имени путиниста в нем не оказалось.
Зато там присутствовали украинцы. Они занимались визуальными эффектами для номера DARA.
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