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Зеленський нагородив зірок в День Конституції: двох - посмертно

18:26 28.06.2026 Нд
2 хв
Особливі ордени отримали ведучий, музикант та народний артист України
aimg Сюзанна Аль Маріді
Зеленський нагородив зірок в День Конституції: двох - посмертно Зеленський нагородив зірок в День Конституції
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Президент України до Дня Конституції відзначив державними нагородами низку діячів культури та мистецтва. Серед них були й відомі українські знаменитості.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента №532/2026.

Більше цікавого: В Україні з'явиться новий орден

Яких зірок нагородив Зеленський

Нагороди традиційно присуджуються за внесок у розвиток держави, зміцнення її суверенітету та територіальної цілісності, а також за значні професійні досягнення й сумлінну працю.

Так, учасника гурту ADAM Михайла Клименка посмертно вшанували орденом "За заслуги" III ступеня.

Артист помер 7 грудня 2025 року внаслідок ускладнень, спричинених туберкульозним менінгітом.

Зеленський нагородив зірок в День Конституції: двох - посмертноМихайло Клименко (скриншот)​​​​​​​

Народний артист Степан Гіга, який помер 12 грудня 2025 року, отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня.

Це одна з найвищих державних нагород, яку присуджують за видатні заслуги в будівництві, економіці, науці, освіті, культурі, мистецтві, охороні здоров'я, за благодійницьку та громадську діяльність.

Як відомо, Гіга провів кілька місяців у лікарні після госпіталізації в листопаді 2025 року. За словами його дітей, причиною трагедії стали ускладення, які виникли на тлі розвитку інфекції внаслідок цукрового діабету.

Зеленський нагородив зірок в День Конституції: двох - посмертноСтепан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Телеведучий Андрій Бєдняков отримав орден "За заслуги" III ступеня. Він був присутній на заході до Дня Конституції та особисто отримав нагороду з рук Зеленського.

Зеленський нагородив зірок в День Конституції: двох - посмертноАндрій Бєдняков (скриншот)​​​​​​​

Нагороди отримали й інші діячі культури, мистецтва та громадського життя, перелік яких оприлюднено в указі.

Нагадаємо, раніше почесні державні нагороди отримали Ірина Федишин, Василь Байдак, Анастасія Пустовіт та інші зірки, які активно займаються волонтерською діяльності.

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