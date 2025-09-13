ua en ru
Антоніна Хижняк отримала почесну державну нагороду: "Це велика відповідальність"

Субота 13 вересня 2025 19:15
Антоніна Хижняк отримала почесну державну нагороду: "Це велика відповідальність" Антоніна Хижняк здобула почесне звання (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Антоніна Хижняк отримала почесне звання "Заслужений артист України". Відзначення відбулося у День українського кіно, яке відзначають 13 вересня.

Які повідомляє РБК-Україна, про нагородження розповіла сама Хижняк в Instagram.

Яку нагороду отримала Антоніна Хижняк

Указом президента Зеленського від 12 вересня 2025 року акторці присвоїли почесне звання "Заслужений артист України".

Емоціями від нагородження Антоніна поділилася у зворушливому дописі.

"Я дуже вдячна за таку відзнаку. Але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва - це ціна нашої свободи й можливості творити", - зазначила акторка.

Антоніна Хижняк отримала почесну державну нагороду: &quot;Це велика відповідальність&quot;Антоніна Хижняк з державною нагородою (фото: instagram.com/tonya_actress)

Вона подякувала рідним, вчителям та колегам, які підтримували її на творчому шляху, а також звернулася до глядачів та воїнів.

"Дякую всьому народу України, всім глядачам, бо без вас "кіна не буде". Так само як і не буде його без наших воїнів. Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні", - резюмувала артистка.

Антоніна Хижняк отримала почесну державну нагороду: &quot;Це велика відповідальність&quot;Яку нагороду отримала Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Вона також показала зворушливу реакцію бабусі на почесне звання. Жінка підтримала онуку теплими словами та обіймами.

Хто така Антоніна Хижняк

Українська акторка театру, кіно та дубляжу. Народилась 28 липня 1990 року у місті Українка Київської області.

Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Розлучена, має сина. Хижняк активно займається дубляжем та озвученням фільмів, серіалів і мультфільмів.

Широку популярність здобула завдяки ролі Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", а також відома за участю у фільмах і серіалах "Я - Надія", "Перші дні", "Коли ти вийдеш заміж?", "Батьківські збори" та іншими.

