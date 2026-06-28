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Зеленский наградил звезд в День Конституции: двоих - посмертно

18:26 28.06.2026 Вс
2 мин
Особые ордена получили ведущий, музыкант и народный артист Украины
aimg Сюзанна Аль Мариди
Зеленский наградил звезд в День Конституции: двоих - посмертно Зеленский наградил звезд в День Конституции
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Президент Украины ко Дню Конституции отметил государственными наградами ряд деятелей культуры и искусства. Среди них были известные украинские знаменитости.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента №532/2026.

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Каких звезд наградил Зеленский

Награды традиционно присуждаются за вклад в развитие государства, укрепление его суверенитета и территориальной целостности, а также за значительные профессиональные достижения и добросовестный труд.

Так, участника группы ADAM Михаила Клименко посмертно почтили орденом "За заслуги" III степени.

Артист умер 7 декабря 2025 года в результате осложнений, вызванных туберкулезным менингитом.

Зеленский наградил звезд в День Конституции: двоих - посмертноМихаил Клименко (скриншот)

Народный артист Степан Гига, который умер 12 декабря 2025 года, получил орден Ярослава Мудрого V степени.

Это одна из самых высоких государственных наград, которую присуждают за выдающиеся заслуги в строительстве, экономике, науке, образовании, культуре, искусстве, здравоохранении, за благотворительную и общественную деятельность.

Как известно, Гига провел несколько месяцев в больнице после госпитализации в ноябре 2025 года. По словам его детей, причиной трагедии стали осложнения, возникшие на фоне развития инфекции в результате сахарного диабета.

Зеленский наградил звезд в День Конституции: двоих - посмертноСтепан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Телеведущий Андрей Бедняков получил орден "За заслуги" III степени. Он присутствовал на мероприятии ко Дню Конституции и лично получил награду из рук Зеленского.

Зеленский наградил звезд в День Конституции: двоих - посмертноАндрей Бедняков (скриншот)

Награды получили и другие деятели культуры, искусства и общественной жизни, список которых обнародован в указе.

Напомним, ранее почетные государственные награды получили Ирина Федишин, Василий Байдак, Анастасия Пустовит и другие звезды, активно занимающиеся волонтерской деятельностью.

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