"Знайшов свою людину". Том Голланд зворушив зізнанням про Зендею та їхнє весілля

Том Голланд та Зендея - одна з найтаємничіших пар Голлівуду. Вони майже не коментують стосунки, що змушує фанів не лише робити припущення, а й створювати весільні колажі за допомогою ШІ. Нарешті актор відреагував на хвилю обговорень навколо таємного одруження та розкрив, чим особливий їхній союз.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на розмову актора з Esquire .

Що сказав Том Голланд про весілля з Зендеєю

Актор прокоментував появу в мережі нібито кадрів з церемонії, які свторили фани за допомогою штучного інтелекту. До цього він поставився з гумором, хоча його бабуся подумала, що її не запросили на весілля.

Він також сказав, чи доводилося пояснювати інщим родичам несправжність фотографій. Своєю відповіддю він підтвердив, що весілля таки відбулося.

"Ні, бо вони всі були там", - заявив зірка "Людини-павука" після короткої паузи.

Голланд та Зендея (фото: Getty Images)

Том не став вдаватися в подробиці. Вони з коханою продовжують тримати приватні моменти стосунків подалі від публічності.

"Це все, що ти дізнаєшся з цього приводу", - сказав він співрозмовнику після його спроби розкрити більше.

Водночас актор зробив рідкісне зізнання про Зендею, наголосивши на їхній взаємній підтримці в роботі та житті.

"Наша професія може ставити нас у дуже стресові ситуації. Неймовірно важливо мати міцний фундамент стосунків, який витримає випробування часом", - зазначив він.

За словами Тома, через спільний досвід в акторстві вони розуміють одне одного як ніхто інший.

"Я вважаю це справжнім подарунком, бо просто не уявляю, як міг би мати щось подібне з кимось іншим. Для мене все просто: я знайшов свою людину. Вона моя найкраща подруга. Я найщасливіший саме поруч із нею. Крім того, я ніколи раніше не почувався настільки підтриманим і захищеним. Ніколи", - сказав він.



Історія Зендеї та Тома Голланда

Про стосунки пари, яка познайомилася на майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому", стало відомо влітку 2021 року. Тоді з'явилися фотографії, на яких вони цілуються в автомобілі.

На початку 2025-го Зендея засвітила діамантову каблучку на церемонії "Золотий глобус", що спровокувало чутки про заручини. Пізніше стало відомо, що Том зробив пропозицію ще в грудні 2024-го.

За словами його тата Домініка, він отримавши згоду у батьків коханої й ретельно готувався до освідчення.

А вже взимку цього року Зендея підігріла чутки про таємне весілля, з'явившись на публіці з золотим перстнем на пальці. В березні вона також розвіяла сумніви "весільним" образом на показі Louis Vuitton.