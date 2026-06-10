Зібров пригадав першу дружину, яка пішла до іншого: "Зробила правильний вибір"

Український співак Павло Зібров відверто висловився про перший шлюб і зізнався, які емоції відчув би, якби колишня дружина раптом нагадала про себе.

Детальніше про це Павло Зібров розповів у коментарі РБК-Україна LIFE .

За словами виконавця, жодного негативу до колишньої обраниці, з якою він розійшовся понад 40 років тому, він не має.

Навпаки, артист говорить про неї спокійно й тепло, адже свого часу вони прожили разом кілька років.

"Нормальні, хороші, теплі, людські. Все-таки, так чи інакше, ми прожили з нею три чотири роки навіть і вона зробила правильний вибір, що кинула мене, розлюбила, закохалася в іншого і живе зараз з ним, мабуть, я не знаю", - сказав Зібров.

Співак додав, що після розставання його перша дружина вийшла заміж за іншого чоловіка.

Минуло вже понад чотири десятиліття, тому артист припускає, що вона давно щаслива у своєму житті.

"Ну, а вона вийшла за нього заміж. І вже пройшло ж більше 40 років. Так що, мабуть, вона щаслива", - зазначив він.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

На питання, чи намагалася колишня дружина коли-небудь з ним зв’язатися, Зібров відповів заперечно.

Артист із гумором додав, що в неї був інший чоловік - молодий і красивий.

"Ні, у неї був молодий і красивий Костя - її студент. Тому нехай живуть далі, дай Боже їм щастя", - сказав співак.

Народний артист визнав, що розлучення свого часу стало для нього непростим періодом.

Після розриву він, за власними словами, певний час дозволив собі слабкість, однак згодом зустрів Марину Володимирівну, яка стала його великою любов’ю та змінила його долю.

"Вона вже, мабуть, бабуся, тож усе нормально. І якби не той розрив, у мене не було б Марини, не було б Діани, була б зовсім інша доля. Я в цьому впевнений. Коли я тоді розлучився, трохи запив, було таке, загуляв, а потім закохався в Марину Володимирівну - і все пішло інакше", - розповів артист.

Наприкінці співак наголосив, що успіх чоловіка багато в чому залежить від жінки, яка поруч із ним.

Саме нинішню дружину Марину він вважає важливою людиною у своєму житті.

"Успіх чоловіка багатьох залежить від того, яка і хто в нього дружина", - підсумував Зібров.

Особисте життя Павла Зіброва

Павло Зібров і його обраниця Марина взяли шлюб ще у 1994 році. Першою дружиною співака була Тетяна Самофалова, яка пішла від нього до свого студента. На той момент Павлові було 27 років.

Павло Зібров з дружиною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Від першого шлюбу у Зіброва народився син Сергій, який з’явився на світ у червні 1983 року.

У шлюбі з Мариною народилася донька Діана (лютий 1997 року), яка нині працює SMM-ницею та піар-менеджеркою батька.

Павло Зібров з донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Також співак має пасинка Олександра - сина Марини від першого шлюбу, який народився у 1982 році.