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Зибров вспомнил первую жену, которая ушла к другому: "Сделала правильный выбор"

20:00 10.06.2026 Ср
3 мин
Артист рассказал о разводе, после которого нашел настоящую любовь
aimg Иванна Пашкевич
Зибров вспомнил первую жену, которая ушла к другому: "Сделала правильный выбор" Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
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Украинский певец Павел Зибров откровенно высказался о первом браке и признался, какие эмоции испытал бы, если бы бывшая жена вдруг напомнила о себе.

Подробнее об этом Павел Зибров рассказал в комментарии РБК-Украина LIFE.

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По словам исполнителя, никакого негатива к бывшей избраннице, с которой он разошелся более 40 лет назад, он не имеет.

Наоборот, артист говорит о ней спокойно и тепло, ведь в свое время они прожили вместе несколько лет.

"Нормальные, хорошие, теплые, человеческие. Все-таки, так или иначе, мы прожили с ней три четыре года даже и она сделала правильный выбор, что бросила меня, разлюбила, влюбилась в другого и живет сейчас с ним, видимо, я не знаю", - сказал Зибров.

Певец добавил, что после расставания его первая жена вышла замуж за другого мужчину.

Прошло уже более четырех десятилетий, поэтому артист предполагает, что она давно счастлива в своей жизни.

"Ну, а она вышла за него замуж. И уже прошло же больше 40 лет. Так что, видимо, она счастлива", - отметил он.

Зибров вспомнил первую жену, которая ушла к другому: &quot;Сделала правильный выбор&quot;Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

На вопрос, пыталась ли бывшая жена когда-либо с ним связаться, Зибров ответил отрицательно.

Артист с юмором добавил, что у нее был другой мужчина - молодой и красивый.

"Нет, у нее был молодой и красивый Костя - ее студент. Поэтому пусть живут дальше, дай Бог им счастья", - сказал певец.

Народный артист признал, что развод в свое время стал для него непростым периодом.

После разрыва он, по собственным словам, некоторое время позволил себе слабость, однако впоследствии встретил Марину Владимировну, которая стала его большой любовью и изменила его судьбу.

"Она уже, наверное, бабушка, поэтому все нормально. И если бы не тот разрыв, у меня не было бы Марины, не было бы Дианы, была бы совсем другая судьба. Я в этом уверен. Когда я тогда развелся, немного запил, было такое, загулял, а потом влюбился в Марину Владимировну - и все пошло иначе", - рассказал артист.

В конце певец подчеркнул, что успех мужчины во многом зависит от женщины, которая рядом с ним.

Именно нынешнюю жену Марину он считает важным человеком в своей жизни.

"Успех мужчины многих зависит от того, какая и кто у него жена", - подытожил Зибров.

Личная жизнь Павла Зиброва

Павел Зибров и его избранница Марина поженились еще в 1994 году. Первой женой певца была Татьяна Самофалова, которая ушла от него к своему студенту. На тот момент Павлу было 27 лет.

Зибров вспомнил первую жену, которая ушла к другому: &quot;Сделала правильный выбор&quot;Павел Зибров с женой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

От первого брака у Зиброва родился сын Сергей, который появился на свет в июне 1983 года.

В браке с Мариной родилась дочь Диана (февраль 1997 года), которая ныне работает SMM-щицей и пиар-менеджером отца.

Зибров вспомнил первую жену, которая ушла к другому: &quot;Сделала правильный выбор&quot;Павел Зибров с дочерью (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Также певец имеет пасынка Александра - сына Марины от первого брака, который родился в 1982 году.

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