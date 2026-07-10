Зірка "МастерШеф" Мартиновська після скандалу з тваринами знайшла нову роботу за кордоном

Робота на розкішній яхті

Так, Мартиновська стане шеф-кухаркою гастрономічного проєкту під назвою "BEEF Yacht Tour Ibiza". Вона відповідатиме за меню для гостей, які подорожуватимуть яхтою Середземним морем.

Під час круїзів шеф-кухарка готуватиме сніданки, обіди та вечері. До меню увійдуть страви середземноморської кухні, свіжі морепродукти, м'ясо на грилі та традиційна іспанська паелья.

Організатори проєкту зазначили, що саме Ольга відповідатиме за гастрономічну концепцію подорожей і створюватиме для гостей особливу атмосферу через авторські страви.

Що говорить Мартиновська

Сама кулінарка також встигла прокоментувати новий етап у кар'єрі. Вона процитувала відомого італійського шеф-кухаря Массімо Боттуру та зізналася, що лише з роками повністю зрозуміла зміст цих слів.

"Готування - це акт любові", - написала вона в дописі на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про скандал із шеф-кухаркою

Нещодавно Ольга Мартиновська опинилася в центрі гучного скандалу після інтерв'ю Маші Єфросиніній. Під час розмови шеф-кухарка пригадала історії зі свого дитинства, зокрема розповіла, як разом з іншими дітьми жорстоко поводилася з безпритульними тваринами. Її слова швидко поширилися в соцмережах і викликали хвилю обурення.

Після цього Ольгу розкритикували користувачі мережі, а також зоозахисники, які заявили, що такі зізнання не можна подавати без чіткого засудження насильства над тваринами. До обговорення долучилися й українські бренди. Деякі компанії, серед яких і один із найпопулярніших брендів кормів для домашніх улюбленців Savory, повідомили про припинення співпраці з шеф-кухаркою.

Згодом на ситуацію відреагувала й Маша Єфросиніна. Ведуча заявила, що не очікувала такого суспільного резонансу, перепросила всіх, кого зачепили ці слова, та наголосила, що жорстоке поводження з тваринами є неприпустимим. Сама Мартиновська також вибачилася перед аудиторією, зазначивши, що шкодує про свої дитячі вчинки та не намагалася їх виправдати.