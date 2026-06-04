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"Зробила сильнішим". Віктор Розовий зізнався, чи планує одружитися з коханою

17:08 04.06.2026 Чт
2 хв
Ветеран вперше розповів про дівчину, яка підтримала його під час реабілітації та скандалу з розлученням
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Зробила сильнішим". Віктор Розовий зізнався, чи планує одружитися з коханою Віктор Розовий розкрив подробиці стосунків з коханою (скриншот)
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Гуморист, зірка "Ліги сміху" та військовий Віктор Розовий поділився подробицями особистого життя після скандального розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Він розповів про нові стосунки, підтримку коханої під час реабілітації та зізнався, чи планує знову одружитися.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Розового Сергію Іванову.

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Що Розовий розповів про стосунки з коханою

Нині комік перебуває у стосунках з дівчиною на ім'я Яна-Катерина. Саме вона стала для нього підтримкою у складний період відновлення після поранення на фронті.

Крім того, кохана допомогла йому пережити шквал хейту, який почався після його резонансних заяв про стосунки з колишньою дружиною.

"От людина, яка була поруч зі мною, яка підтримувала під час реабілітації. Теж отримувала хейт на свою адресу", - розповів він.

&quot;Зробила сильнішим&quot;. Віктор Розовий зізнався, чи планує одружитися з коханою Дівчина Розового була присутня під час розмови (скриншот)​​​​​​​

Віктор пригадав випадок, коли його обраниця поїхала на похорон друга і навіть у той непростий момент продовжувала отримувати гнівні повідомлення.

"Треба було підтримати дружину друга. А в неї не були вимкнені повідомлення. І поки вона на похороні була, ховала свого друга, їй приходили сповіщення. Ми розділили хейт навпіл. Я трошки більше, вона менше. Але вона ніякого відношення не мала", - зазначив він.

Віктор дав зрозуміти, що пережити складний період йому допомогло кохання. Він усвідомив, що поруч з ним потрібна людина.

"Напевно, зробила сильнішим і більш якимось виваженим. Вона сидить ж тут, щоб я теж єрунди не наговорив, як я вмію. Я поки що нічого не наговорив, нормально все?” - з гумором звернувся він до коханої.

&quot;Зробила сильнішим&quot;. Віктор Розовий зізнався, чи планує одружитися з коханою Розовий розповів про стосунки з коханою (скриншот)

Чи готовий вдруге одружитися

Віктор не приховує, що допускає можливість одруження у майбутньому, але зараз головним пріоритетом залишається відновлення здоров'я.

"Я прекрасно усвідомлюю, що треба реабілітуватися. Якби в мене не працювала одна рука, а все інше працює, то все нормально. А так у мене погано працює ліва рука, ліва нога і в правій нозі ще й стопа. Це чисто чоловічий момент. Не те, що вагаюсь або ще щось. Не хочеться казати, щоб не бути обузою, але от десь якось в тому…" - пояснив він.

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