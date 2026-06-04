"Сделала сильнее". Виктор Розовый признался, планирует ли жениться на любимой

Юморист, звезда "Ліги смухі" и военный Виктор Розовый поделился подробностями личной жизни после скандального развода с Ольгой Мерзликиной. Он рассказал о новых отношениях, поддержке любимой во время реабилитации и признался, планирует ли снова жениться.

Что Розовый рассказал об отношениях с любимой

Сейчас комик находится в отношениях с девушкой по имени Яна-Катерина. Именно она стала для него поддержкой в сложный период восстановления после ранения на фронте.

Кроме того, любимая помогла ему пережить шквал хейта, который начался после его резонансных заявлений об отношениях с бывшей женой.

"Вот человек, который был рядом со мной, который поддерживал во время реабилитации. Тоже получала хейт в свой адрес", - рассказал он.

Девушка Розового присутствовала во время разговора (скриншот)

Виктор вспомнил случай, когда его избранница поехала на похороны друга и даже в тот непростой момент продолжала получать гневные сообщения.

"Надо было поддержать жену друга. А у нее не были выключены сообщения. И пока она на похоронах была, хоронила своего друга, ей приходили уведомления. Мы разделили хейт пополам. Я немного больше, она меньше. Но она никакого отношения не имела", - отметил он.

Виктор дал понять, что пережить сложный период ему помогла любовь. Он осознал, что рядом с ним нужен человек.

"Наверное, сделала сильнее и более каким-то взвешенным. Она сидит же здесь, чтобы я тоже ерунды не наговорил, как я умею. Я пока что ничего не наговорил, нормально все?" - с юмором обратился он к любимой.

Розовый рассказал об отношениях с любимой (скриншот)

Готов ли во второй раз жениться

Виктор не скрывает, что допускает возможность женитьбы в будущем, но сейчас главным приоритетом остается восстановление здоровья.

"Я прекрасно осознаю, что надо реабилитироваться. Если бы у меня не работала одна рука, а все остальное работает, то все нормально. А так у меня плохо работает левая рука, левая нога и в правой ноге еще и стопа. Это чисто мужской момент. Не то, что сомневаюсь или еще что-то. Не хочется говорить, чтобы не быть обузой, но вот где-то как-то в том..." - объяснил он.