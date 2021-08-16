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20-летняя дочь Джуда Лоу показала, как сочетать сразу два модных принта: стоит повторить!

Автор: RBC.UA

Айрис Лоу отправилась на гонки Formula E в Германии в новом стильном образе.

Девушка показала, что несколько принтов можно соединять вместе, чтобы добиться вау-эффекта.

20-летняя модель выбрала в этот раз платье-трансформер: топ и юбка миди посередине соединены широкой полосой на пуговицах. Девушка не стала застегивать их все, оставив вырезы и оголив живот. Как известно, Айрис обожает соблазнительные наряды. А этот образ помог продемонстрировать также безупречный пресс и тонкую талию.

Айрис Лоу на гонках (фото: instagram.com/lirisaw)

Платье в мелкую клетку она дополнила босоножками на устойчивом каблуке и с квадратным носком под кожу питона. Такое сочетание двух принтов выглядело дерзко и стильно. Стоит взять на заметку!

Из аксессуаров дочь Джуда Лоу и певицы и актрисы Сэди Фрост взяла сразу несколько браслетов, колец и толстую цепочку из желтого золота. А также прихватила очки в широкой серой оправе. Образ юной красавицы просто взорвал ее страницу: девушка собрала массу комплиментов от поклонников, а также в которій раз удостоилась звания иконы стиля от модных порталов.

Ранее мы писали, что Айрис продемонстрировала, что в моду вновь входят тренды 90-х. В новой рекламной кампании для Dior визажисты смело экспериментируют с синими тенями.

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