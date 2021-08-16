20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!

20-річна модель вибрала цього разу сукню-трансформер: топ і спідниця міді посередині з'єднані широкою смугою на ґудзиках. Дівчина не стала застібати їх всі, залишивши вирізи і оголивши живіт. Як відомо, Айріс обожнює спокусливі вбрання. А цей образ допоміг продемонструвати також чудовий прес і тонку талію.

Айріс Лоу на гонках (фото: instagram.com/lirisaw)

Сукню в дрібну клітку вона доповнила босоніжками на стійкому каблуці і з квадратним носком під шкіру пітона. Таке поєднання двох принтів виглядало зухвало і стильно. Варто взяти на замітку!

З аксесуарів дочка Джуда Лоу і співачки і актриси Седі Фрост взяла відразу кілька браслетів, кілець і товстий ланцюжок з жовтого золота. А також прихопила окуляри в широкій сірій оправі. Образ юної красуні просто підірвав її сторінку: дівчина зібрала масу компліментів від шанувальників, а також вкотре удостоїлася звання ікони стилю від модних порталів.