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44-летняя Риз Уизерспун в цветастом мини-платье покорила стройной фигурой

Автор: Lite

Риз Уизерспун вновь покорила своей красотой и стройностью. Звезда позирует в домашней обстановке за работой. Но выглядит, словно только что вышла от лучших мастеров бьюти-индустрии.

Фото появилось в блоге звезды всего несколько часов назад, а уже набрало массу лайков и приятных отзывов.

Риз примерила кремового оттенка мини-платье с цветочным пинтом, которое сделало ее фигуру точеной. Дополнили образ золотые серьги и стильные очки в черной оправе. Волосы Риз выпрямила, а макияж сделала натуральный, акцентировав внимание на жизнерадостных оттенках. Лук получился по-настоящему весенним и легким. И Риз получила за него максимальное количество приятных отзывов.

"Прекрасна", "Восхитительна", "Ты такая красивая", "Ты такая хорошенькая", "Вау", "Лучшая всегда", "Прекрасный ангел", "Я люблю тебя очень сильно", "Идеал", "Так прекрасна", - не утихает шквал комплиментов.

Риз в новом образе (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, не так давно Риз демонстрировала новые фото своих детей, которые также растут очень красивыми.

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