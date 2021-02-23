44-летняя Риз Уизерспун в цветастом мини-платье покорила стройной фигурой

Риз примерила кремового оттенка мини-платье с цветочным пинтом, которое сделало ее фигуру точеной. Дополнили образ золотые серьги и стильные очки в черной оправе. Волосы Риз выпрямила, а макияж сделала натуральный, акцентировав внимание на жизнерадостных оттенках. Лук получился по-настоящему весенним и легким. И Риз получила за него максимальное количество приятных отзывов.

"Прекрасна", "Восхитительна", "Ты такая красивая", "Ты такая хорошенькая", "Вау", "Лучшая всегда", "Прекрасный ангел", "Я люблю тебя очень сильно", "Идеал", "Так прекрасна", - не утихает шквал комплиментов.

Риз в новом образе (фото: instagram.com/reesewitherspoon)