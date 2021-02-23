44-річна Різ Уізерспун у квітчастій міні-сукні підкорила стрункою фігурою

Різ приміряла кремового відтінку міні-сукню з квітковим пинтом, яка зробила її фігуру витонченою. Доповнили образ золоті сережки і стильні окуляри в чорній оправі. Волосся Різ випрямила, а макіяж зробила натуральний, акцентувавши увагу на життєрадісних відтінках. Лук вийшов по-справжньому весняним і легким. І Різ отримала за нього максимальну кількість приємних відгуків.

"Прекрасна", "Чудова", "Ти така красива", "Ти така гарненька", "Вау", "Краща завжди", "Прекрасний ангел", "Я люблю тебе дуже сильно", "Ідеал", "Прекрасна", - не вщухає шквал компліментів.

Різ в новому образі (фото: instagram.com/reesewitherspoon)