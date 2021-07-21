46-річна Єва Лонгорія захопила витонченою фігурою в сукні-комбінації: ідеально для відпустки!

Актриса продемонструвала у своєму блозі , як вдало скласти на основі таких речей свій відпускний лук.

Аутфіт Єви складався суцільно з трендових речей літа. Плаття-комбінацію на тонких бретельках, з мереживом і "пляжним" принтом вона доповнила шльопанцями Hermès. Така модель сьогодні є у кожної інста-модниці. З аксесуарів актриса підібрала блакитні дзеркальні окуляри і великі сережки-кільця.

Єва Лонгорія обожнює сукні в білизняному стилі (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгорія зібрала волосся в пучок, а в макіяжі підібрала ніжно-рожеві відтінки. Виглядала вона стильно і по-літньому невимушено. Те що потрібно для відпочинку!

Фанати також не випустили з уваги струнку фігуру зірки, засипавши її палаючими емодзі. Як видно, спортивні тренування красуні надихнуть ще чимало її шанувальників на активний спосіб життя. Надихаємося!