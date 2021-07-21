46-річна Єва Лонгорія захопила витонченою фігурою в сукні-комбінації: ідеально для відпустки!
Єва Лонгорія підтримала тренд на сукні в білизняному стилі.
Актриса продемонструвала у своєму блозі, як вдало скласти на основі таких речей свій відпускний лук.
Аутфіт Єви складався суцільно з трендових речей літа. Плаття-комбінацію на тонких бретельках, з мереживом і "пляжним" принтом вона доповнила шльопанцями Hermès. Така модель сьогодні є у кожної інста-модниці. З аксесуарів актриса підібрала блакитні дзеркальні окуляри і великі сережки-кільця.
Єва Лонгорія обожнює сукні в білизняному стилі (фото: instagram.com/evalongoria)
Лонгорія зібрала волосся в пучок, а в макіяжі підібрала ніжно-рожеві відтінки. Виглядала вона стильно і по-літньому невимушено. Те що потрібно для відпочинку!
Фанати також не випустили з уваги струнку фігуру зірки, засипавши її палаючими емодзі. Як видно, спортивні тренування красуні надихнуть ще чимало її шанувальників на активний спосіб життя. Надихаємося!
Раніше Єва продемонструвала гарячий лук. Актриса приміряла білу сорочку на голе тіло.