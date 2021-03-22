46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье в пол покорила сеть стройной фигурой

Виктория показала одной из платьев новой коллекции - бежевого оттенка, на тонких бретельках, со слегка расклешенной юбкой. Дополнили наряд белые лодочки на шпильках, изысканная укладка волной, а также макияж в бежевых тонах. В подписи она упомянула свой рост:

Виктория в новом образе (видео: instagram.com/victoriabeckham)

"Образцы хороши, пока вы не поймете, что вы не совсем модельного роста! Буду носить это все лето (как только подошью)", - написала Виктория.

Несмотря на свой миниатюрный рост, выглядела вечно молодая звезда просто роскошно, чем заставила фанатов писать многочисленные приятные слова: "Виктория, это нечто", "Вау, как красиво", "Все еще потрясающая", "Мне нравится тот факт, что вы знаете, что ВЫ можете продать это лучше, чем кто-либо! Вы выглядите потрясающе", "Великолепное платье, и ты выглядишь потрясающе"…