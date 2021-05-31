UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

Автор: Lite

Пенелопа Крус снялась для известного глянцевого журнала InStyle España. В новом номере 47-летняя актриса примерида стильные и соблазнительные образы, которые подчеркнули ее отличную форму.

Снимки жена Хавьера Бардема показала в своем блоге.

Пенелопа позирует в черном причудливом дизайнерском платье с вырезами, а также ярко-красном боди, дополненном юбкой с металлическими деталями и пластиковыми кругами. Оба наряда продемонстрировали, что Пенелопа по-прежнему стройна и невероятно красива.

Пенелопа Крус в новой съемке (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пост популярной по всему миру актрисы собрал массу лайков и восхищенных комментариев.

"Огонь", "Удивительная", "Вау, восхитительная", "Ох, самая лучшая", "Ты просто невероятная", "Красный - просто супер", "Ты выглядишь потрясающе и невероятно привлекательно!", "Я влюблен", "Моя любимая навсегда", - пишут ей фолловеры.

Ранее актриса показала, какую стрижку стоит сделать в этом сезоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актрисафигурастильмода