47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

Пенелопа позирует в черном причудливом дизайнерском платье с вырезами, а также ярко-красном боди, дополненном юбкой с металлическими деталями и пластиковыми кругами. Оба наряда продемонстрировали, что Пенелопа по-прежнему стройна и невероятно красива.

Пенелопа Крус в новой съемке (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пост популярной по всему миру актрисы собрал массу лайков и восхищенных комментариев.

"Огонь", "Удивительная", "Вау, восхитительная", "Ох, самая лучшая", "Ты просто невероятная", "Красный - просто супер", "Ты выглядишь потрясающе и невероятно привлекательно!", "Я влюблен", "Моя любимая навсегда", - пишут ей фолловеры.