47-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукні

Пенелопа позує в чорному химерному дизайнерському платті з вирізами, а також яскраво-червоному боді, доповненому спідницею з металевими деталями і пластиковими колами. Обидва лука продемонстрували, що Пенелопа, як і раніше, струнка і неймовірно красива.

Пенелопа Крус у новій зйомці (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пост популярної по всьому світу актриси зібрав масу лайків і захоплених коментарів.

"Вогонь", "Дивовижна", "Вау, чудова", "Ох, найкраща", "Ти просто неймовірна", "Червоний - просто супер", "Ти виглядаєш приголомшливо і неймовірно привабливо!", "Я закоханий", "Моя улюблена назавжди", - пишуть їй фоловери.