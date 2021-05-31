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47-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукні

Автор: Lite

Пенелопа Крус знялася для відомого глянцевого журналу InStyle España. У новому номері 47-річна актриса приміряла стильні і спокусливі образи, які підкреслили її відмінну форму.

Знімки дружина Хав'єра Бардема показала у своєму блозі.

Пенелопа позує в чорному химерному дизайнерському платті з вирізами, а також яскраво-червоному боді, доповненому спідницею з металевими деталями і пластиковими колами. Обидва лука продемонстрували, що Пенелопа, як і раніше, струнка і неймовірно красива.

Пенелопа Крус у новій зйомці (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пост популярної по всьому світу актриси зібрав масу лайків і захоплених коментарів.

"Вогонь", "Дивовижна", "Вау, чудова", "Ох, найкраща", "Ти просто неймовірна", "Червоний - просто супер", "Ти виглядаєш приголомшливо і неймовірно привабливо!", "Я закоханий", "Моя улюблена назавжди", - пишуть їй фоловери.

Раніше актриса показала, яку стрижку варто зробити в цьому сезоні.

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