54-летняя Сальма Хайек в стильном платье-рубашке восхитила цветущим внешним видом

Сальма позирует в стильном трехцветном платье-рубашке, которое отлично подходит к ее цветотипу. Зеленый абстрактный рисунок хорошо сочетается с оттенком глаз, кожи, делая вид свежим и отдохнувшим. В дополнение к нему Хайек надела несколько колец с зелеными камнями, а также браслет. Волосы она распустила, а макияж сделала ярким и красочным.

Сальма Хайек в новой съемке (фото: instagram.com/salmahayek)

Съемка задумана необычная: актриса позирует посреди импровизированного сада, с пакетом овощей. Руки и ноги звезды "испачканы" земле. Она пробует на вкус красный перец, который придал фотосессии жгучую нотку.

Фотосессия была приурочена к новой акции, в которой приняла участие знойная актриса. В подписи она все объяснила: "Самый вкусный фрукт или овощ - это тот, который вы сажаете сами или с семьей. Каждый должен иметь возможность выращивать себе еду. Вот почему я присоединяюсь к @MillionGardensMovement, чтобы подарить 1 миллион саженцев нуждающимся семьям. Будь то на подоконнике или на заднем дворе, вместе мы можем создать более здоровый, счастливый и устойчивый мир…".