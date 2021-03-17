54-річна Сальма Хайєк у стильному платті-сорочці захопила квітучим зовнішнім виглядом

Сальма позує в стильному триколірному платті-сорочці, яке відмінно підходить до її кольоротипу. Зелений абстрактний малюнок чудово поєднується з відтінком очей, шкіри, роблячи вигляд свіжим і відпочившим. У доповнення до нього Хайєк одягла кілька кілець з зеленими каменями, а також браслет. Вона розпустила волосся, а макіяж зробила яскравим і барвистим.

Сальма Хайєк у новій зйомці (фото: instagram.com/salmahayek)

Зйомка задумана незвичайна: актриса позує посеред імпровізованого саду, з пакетом овочів. Руки і ноги зірки "забруднені" землею. Вона пробує на смак червоний перець, який надав фотосесії пекучу нотку.

Фотосесія була приурочена до нової акції, в якій взяла участь спекотна актриса. У підпису вона все пояснила: "Найбільш смачний фрукт або овоч - це той, який ви садите самі або з сім'єю. Кожен повинен мати можливість вирощувати собі їжу. Ось чому я приєднуюся до @MillionGardensMovement, щоб подарувати 1 мільйон саджанців нужденним сім'ям. Будь то на підвіконні або на задньому дворі, разом ми можемо створити більш здоровий, щасливий і стійкий світ...".