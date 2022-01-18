65-летняя Джерри Холл снялась для Saint Laurent, и ее фигуре позавидуют даже молодые модели

Супермодели эпохи 70-х Джерри Холл сегодня 65. И судя по новому ролику, она находится в одной из лучших своих форм. В кампейне звезда позирует в облегающем черном комбинезоне из бархата с ремнем на талии. Из аксессуаров Холли подобрали стильные солнцезащитные очки и массивные серьги.

Джерри Холл в ровой рекламной кампании (фото: instagram.com/ysl)

В съемке, которую устроил британский модный фотограф Дэвид Симс, экс-возлюбленная Мика Джаггера также показала и другие вещи из весенне-летней коллекции: культовый смокинг, который носит с кожаными перчатками, а также костюм из клетчатой ткани.

"Yves Saint Laurent было моим первым модным шоу в карьере. На мне тогда был надет потрясающий смокинг. А моим первым фотографом стал сам Хельмут Ньютон. Это ли не счастье для юной девушки", – вспоминает звезда.