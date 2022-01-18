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65-річна Джеррі Холл знялася для Saint Laurent, і її фігурі позаздрять навіть молоді моделі

Автор: RBC.UA

Модна індустрія вже давно наполегливо працює над тим, щоб прибрати звичні стереотипи і рамки, в тому числі і вікові. Бренди запрошують до участі зрілих моделей, тим самим демонструючи, що краса і стиль непідвладні плину часу.

Saint Laurent традиційно перші в цьому списку. Не так давно вони запрошували до зйомок Аль Пачіно, раніше – Катрін Деньов. А тепер у рекламній кампанії бренду засвітилася Джеррі Холл.

Супермоделі епохи 70-х Джеррі Холл сьогодні 65. І судячи з нового ролика, вона знаходиться в одній з кращих своїх форм. У кампейні зірка позує в облягаючому чорному комбінезоні з оксамиту з ременем на талії. З аксесуарів Холлі підібрали стильні сонцезахисні окуляри і масивні сережки.

Джеррі Холл в рекламній кампанії (фото: instagram.com/ysl)

У зйомці, яку влаштував британський модний фотограф Девід Сімс, екс-кохана Міка Джаггера також показала і інші речі з весняно-літньої колекції: культовий смокінг, який носить зі шкіряними рукавичками, а також костюм з картатої тканини.

"Yves Saint Laurent було моїм першим модним шоу в кар'єрі. На мені тоді був одягнутий приголомшливий смокінг. А моїм першим фотографом став сам Хельмут Ньютон. Чи це не щастя для юної дівчини", – згадує зірка.

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Раніше ми писали про голлівудських актрис за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами.

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