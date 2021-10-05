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Актуальные луки: стилист показала топ-8 самых стильных формул на осень

Автор: Татьяна Турчаникова

Вещей так много, что валится шкаф, но сложно придумать, как это все совместить в одном луке? Бывает такое, признайтесь?

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ-8 готовых формул образов, их можно просто скопировать или вдохновиться для собственных луков.

Судя по статистике месторасположения, температурный режим у всех абсолютно разный, у одних все еще лето не уступает, у других уже минусовая t°.

Поэтому - формулы на разную погоду (но в среднем все же рассчитаны на раннюю осень), в любом случае, их можно доработать, либо добавив к образам верхний слой в виде тренча / бомбера / пальто и т. д., либо, наоборот, убрав его.

Наряжаемся по погоде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Делаю акцент на том, что при создании образов необходимо обращать внимание на актуальный крой: свободный или полуприлегающий, создавать контрасты, используя в одном образе вещи из разных стилей, разных цветов, фактур, отдельно уделить внимание аксессуарам и украшениям - ведь именно они могут стать изюминкой и завершить ваш образ.

Топ-8 стильных формул: как одеться модно этой осенью

  • Формула 1: брючный костюм + футболка + кроссовки

  • Формула 2: юбка миди + объемный верх + ботильоны или челси.

  • Формула 3: кожаные бермуды + сапоги + свитер + мягкая сумка

  • Формула 4: мини-юбка + свитшот + рубашка + лоферы + носки

  • Формула 5: джемпер + джинсы + обувь на плоском ходу

  • Формула 6: кожаный пиджак + голубые джинсы + белая футболка + низкий ход

  • Формула 7: кардиган + джинсы или брюки + акцентный низ

  • Формула 8: платье миди + джинсовая куртка + ботильоны или кеды

Как стильно одеться этой осенью (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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