Актуальные луки: стилист показала топ-8 самых стильных формул на осень

Вещей так много, что валится шкаф, но сложно придумать, как это все совместить в одном луке? Бывает такое, признайтесь?
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ-8 готовых формул образов, их можно просто скопировать или вдохновиться для собственных луков.
Судя по статистике месторасположения, температурный режим у всех абсолютно разный, у одних все еще лето не уступает, у других уже минусовая t°.
Поэтому - формулы на разную погоду (но в среднем все же рассчитаны на раннюю осень), в любом случае, их можно доработать, либо добавив к образам верхний слой в виде тренча / бомбера / пальто и т. д., либо, наоборот, убрав его.
Делаю акцент на том, что при создании образов необходимо обращать внимание на актуальный крой: свободный или полуприлегающий, создавать контрасты, используя в одном образе вещи из разных стилей, разных цветов, фактур, отдельно уделить внимание аксессуарам и украшениям - ведь именно они могут стать изюминкой и завершить ваш образ.
Как стильно одеться этой осенью (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше Андре Тан показал, как наиболее выиграшно подчеркнуть свою фигуру девушкам плюс сайз.