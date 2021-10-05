Актуальные луки: стилист показала топ-8 самых стильных формул на осень

Судя по статистике месторасположения, температурный режим у всех абсолютно разный, у одних все еще лето не уступает, у других уже минусовая t°.

Поэтому - формулы на разную погоду (но в среднем все же рассчитаны на раннюю осень), в любом случае, их можно доработать, либо добавив к образам верхний слой в виде тренча / бомбера / пальто и т. д., либо, наоборот, убрав его.