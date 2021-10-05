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Актуальні луки: стиліст показала топ-8 найстильніших формул на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Речей так багато, що валиться шафа, але складно придумати, як це все поєднати в одному луці? Буває таке, зізнайтеся?

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ-8 готових формул образів, їх можна просто скопіювати або надихнутися для власних луків.

Судячи зі статистики місця розташування, температурний режим у всіх абсолютно різний, у одних все ще літо не поступається, у інших вже мінусова t°.

Тому - формули на різну погоду (але в середньому все ж розраховані на ранню осінь), в будь-якому випадку, їх можна доопрацювати, або додавши до образів верхній шар у вигляді тренча / бомбера / пальто і т. д., або, навпаки, прибравши його.

Вбираємося по погоді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Роблю акцент на тому, що при створенні образів необхідно звертати увагу на актуальний крій: вільний або напівприлеглий, створювати контрасти, використовуючи в одному образі речі з різних стилів, різних кольорів, фактур, окремо приділити увагу аксесуарам і прикрасам - адже саме вони можуть стати родзинкою і завершити ваш образ.

Топ-8 стильних формул: як одягнутися модно цієї осені

  • Формула 1: брючний костюм + футболка + кросівки

  • Формула 2: спідниця міді + об'ємний верх + ботильйони або челсі

  • Формула 3: шкіряні бермуди + чоботи + светр + м'яка сумка

  • Формула 4: міні-спідниця + світшот + сорочка + лофери + шкарпетки

  • Формула 5: джемпер + джинси + взуття на плоскому ходу

  • Формула 6: шкіряний піджак + блакитні джинси + біла футболка + низький хід

  • Формула 7: кардиган + джинси або штани + акцентний низ

  • Формула 8: сукня міді + джинсова куртка + ботильйони або кеди

Як стильно одягнутися цієї осені (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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