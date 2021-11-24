Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые нужно срочно выбросить

Топ-5 категорий вещей, от которых нужно избавиться без сожалений:

“Еще пригодится”

Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выкинуть из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь! Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице!



Клон в шкафу

Одно дело, если это базовые вещи, по типу 3 белых футболок и 2 пар черных штанов. Но если это, например, 4 платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то, скорее всего вы носите из них только 1, а остальным 3 пора отправляться с глаз долой.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Вещь былой славы

Если вы купили в ажиотаже вещь из дизайнерской коллекции года 2-3 назад и надели ее всего пару раз, то будьте уверены: ее время прошло. Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, будет не с чем ее носить.





Иллюстративное фото (pexels.com)

“Еще один раз схожу за молоком”

Да-да, речь идет о потертой и уже изрядно потасканной обуви. Конечно, в ней вам привычно и удобно, как в мягких домашних тапочках. Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят! Вы достойно лучшего! Пойдите и купите себе пару нормальной обуви.



Практичная, но неинтересная

Допустим, у вас есть какая-то очень практичная вещь, которая подходит под половину вашего гардероба, но совсем не приносит вам радости. Она неяркая, неинтересная и вообще никакая. Расставайтесь с ней! Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле.

Иллюстративное фото (pexels.com)