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Андре Тан розповів, на якому одязі можна істотно заощадити в часи карантину

Новость на русском → Понеділок 09 листопада 2020 17:00
Андре Тан розповів, на якому одязі можна істотно заощадити в часи карантину Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Андре Тан радить економити на футболках

Андре Тан - не тільки трендсеттер, а ще й людина розуміюча: відомий український дизайнер знає, що далеко не кожен українець може дозволити собі дизайнерський лук, особливо - в часи карантину і світової кризи.

Так що Андре спочатку поділився порадами щодо вибору одягу для прохолодних осінніх днів: дизайнер зупинився на базових деталі гардеробу і звернув увагу на важливі нюанси. А зараз у своєму Instagram Тан підказав, на чому можна і навіть потрібно економити.

"Антисептик замість дорогого парфуму. За карантинний час порушилася система, що формувалася у фешн-індустрії десятиліттями. Мода підлаштуватися під нові реалії: віртуальні покази, зниження цін на губну помаду, маски від Prada і антисептик замість парфумів у вашій сумці.

Я часто пишу про новинки у сфері моди. Але що ж є основним трендом цього року? Свідоме споживання! Основна фішка - додавати нові деталі в лук, модифікувати речі і носити їх по-новому.

Андре Тан розповів, на якому одязі можна істотно заощадити в часи карантинуАндре Тан не економить на хорошому настрої (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

На чому можна і потрібно економити?

  • Базові футболки (білі, чорні і сірі) не піддаються впливу моди. До речі, вони стираються і одягаються набагато частіше інших речей. Тому якщо ви знайшли "ту саму", купіть відразу дві-три і, при потребі, міняйте їх зі спокійним серцем.
  • Не купуйте чорні штани кожен сезон. Я завжди говорив, що краще інвестувати в "робочий" верх. Придбайте замість штанів гарну сорочку - це універсальний і стильний варіант, який підійде кожному.
  • Сумка. Питання про сумки, мабуть, найбільш часто задається в моєму директі. Непомітний класичний дизайн, нейтральний колір і відсутність декоративних елементів - характерні ознаки сумки, яка прослужить вам багато років.
  • Балетки ми в основному носимо не більше сезону. Вони "стоптуються" набагато швидше, ніж взуття на підборах. Тому на шопінзі зверніть увагу на бюджетні бренди.
  • Спортивні штани і світшот - це не той випадок, коли бренд грає велику роль. Насправді, дуже складно визначити, що класичні спортивні штани сірого кольору ви купили в люкс бутіку.

Нагадаємо, що стиліст розповіла, які деталі з "Емілі в Парижі" точно варто повторити: перетворитися на парижанку в Києві? Легко!

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