Ярко, необычно, смело: стилист рассказала, какие детали из "Эмили в Париже" точно стоит повторить

Стилист продемонстрировала лучшие образы популярного сериала

Ноябрь - не самое яркое время года в наших широтах, но если правильно одеться, то жизнь заиграет яркими красками! Недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить осенние луки.

Но не стоит также забывать о вдохновении! Как одеваться так, чтобы прохожие восхищенно смотрели вслед, можно научиться не только у дизайнеров, а и при помощи любимых сериалов. На своей страничке в Instagram стилист Анна Пономаренко прокомментировала яркие детали образов героев нашумевшего популярного сериала "Эмили в Париже", которые стоит повторить, даже если вы - в Украине.

Яркие детали - секрет стильного образа (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

"Emily in Paris". Я наконец-то закончила смотреть нашумевший сериал. Наконец-то потому, что прочла уже множество критических заметок о нем. Так ли он плох на самом деле?

С точки зрения сюжета - это наивная и забавная современная сказка, полная клише о французах и Париже. За последнее сериал особенно жестко критиковала французская пресса.

Я же смотрела его потому, что за костюмы в нем отвечала Патриция Филд - автор знаменитых нарядов Кэрри Брэдшоу и образов в "Дьявол носит Прада". Личность поистине легендарная. О нарядах и поговорим.

При том, что Патриция не ставила целью собрать в сериале самые трендовые луки, в сериале есть множество брендов: Ganni, Kenzo, Chloe, Off-White, Isabel Marant, Kate Spade, Iro, Chanel, Dior, Fendi and so on. Список впечатляющий (после выхода сериала многие вещи мгновенно стали sold out). В самих образах огромное количество отсылок к Кэрри Брэдшоу, сериалу "Сплетница" и даже оммаж образа Одри Хепберн.

В интервью Патриция говорила, что дала волю фантазии и сочетала несочетаемое, чтобы как можно точнее передать характер героини, которая сама является клише американки в Париже. Получилось ярко, необычно и смело. Я увидела много переосмысленных образов из 2000-х, которые активно возвращаются, так что, думаю, образы Эмили станут вдохновением для поклонниц этой декады.

Но не только стиль Эмили восхищает: ее подруги Минди и Камиль тоже прекрасны в своих образах. И, конечно, коллеги Эмили. Мой любимчик - Жюльен, очень классный персонаж с ярким стилем", - написала стилистка и показала яркие образы.

