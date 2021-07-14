Андре Тан рассказал, почему ненавидит обувь Prada и назвал "золотые формулы" стиля

"В моде существую определенные формулы. И, если их знать, то каждая может выглядеть прекрасно. Даже если нет времени на то, чтобы развивать, тренировать мускулы вкуса. И моя задача - дать формулы, используя которые ты будешь всегда стильной. Не модной, но стильной", - говорит Андре Тан.

В шоу-руме Андре Тана (фото: Відверто.LIVE)

Правила стиля от Андре Тана

Используйте принцип Паретто от моды: в гардеробе должно быть 80% базовых вещей, 20% - фэшн. Тогда вам будет легко отказаться от устаревших вещей и заменить их более актуальными.

Одевайтесь в монолуки. Это могут быть как образы, собранные из вещей одной коллекции одного дизайнера, так и одежда одного цвета.

Комплектуйте ансамбли 3 к 1: три "верха" (блузки, гольфы и т. д.) - один "низ" (брюки, юбка шорты).

"Когда мы говорим с людьми, они обращают внимание на наш "верх", и уже потом, между прочим, на "низ", - говорит Андре Тан. - Поэтому в "верх" мы вкладываем средства, покупая дорогие вещи из хороших тканей. На штанишки, юбочки - меньше внимания, мы сидим за столом, наш них мало кто видит, здесь можно сэкономить".

Забудьте об неудобной одежде и обуви.

"В обуви самое главное - комфорт, - убежден Андре Тан. - Мы живем в такое время, когда для людей в принципе самое главное - комфорт. Никто уже не будет терпеть дискомфорт ради красоты. Никто! Даже если это Prada. Я ненавижу обувь Prada, потому что на меня она не садится. Мои ноги - просто в тисках! Хотя для других это - идеальная обувь, это бренд, я его не ношу!".

Андре Тана в Prada не обуешь (фото: Відверто.LIVE)

Разумность. Подбирайте вещи хорошего качества, за которыми легко ухаживать и которые могут быть актуальными и через несколько лет.

Также дизайнер отметил, что за последние пять лет украинские женщины невероятно выросли с точки зрения стиля. Они научились комбинаторике вещей, например.

"Раньше гардероб был похож на магазин красивых игрушек: всего много, но как это сочетать? - улыбается дизайнер. - Сейчас правило - 80 % базовых вещей, 20 % - модных - знает большинство. И умеют их интересно сочетать. Меня это очень радует".