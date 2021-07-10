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Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

Новина українською →
Суббота 10 июля 2021 19:09
Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать Некоторые цвета не стоит совмещать между собой (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Среди огромного разнообразия цветов и цветовых схем существуют такие, которые смотрятся невыигрышно.

По мнению стилиста Катерины Ионовой, есть целых 6 цветовых сочетаний, которые выглядят просто-напросто некрасиво. В своем Instagram она объяснила, почему она так считает.

Неудачные цветовые сочетания

  • Фуксия + черный

Очень контрастное сочетание, грубое. От него идет большая эмоциональная нагрузка.

Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

  • Желтый + зеленый + красный

Слишком уж это сочетание цветов ассоциируется со светофором.

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Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

  • Коричневый + серый + черный

Если брать черный + серый или черный + коричневый, то еще ничего. Но втроем эти цвета делают друг друга "грязными" и скучными.

Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

  • Салатовый или мятный + черный

Тоже очень контрастное и слишком эмоциональное сочетание.

Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

  • Фуксия + желтый

Красивое сочетание, когда смотришь на фото или картинке. Если представить в жизни такое сочетание, то целый день не выдержишь, устанешь.

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