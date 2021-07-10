Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать
Среди огромного разнообразия цветов и цветовых схем существуют такие, которые смотрятся невыигрышно.
По мнению стилиста Катерины Ионовой, есть целых 6 цветовых сочетаний, которые выглядят просто-напросто некрасиво. В своем Instagram она объяснила, почему она так считает.
Неудачные цветовые сочетания
- Фуксия + черный
Очень контрастное сочетание, грубое. От него идет большая эмоциональная нагрузка.
- Желтый + зеленый + красный
Слишком уж это сочетание цветов ассоциируется со светофором.
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- Коричневый + серый + черный
Если брать черный + серый или черный + коричневый, то еще ничего. Но втроем эти цвета делают друг друга "грязными" и скучными.
- Салатовый или мятный + черный
Тоже очень контрастное и слишком эмоциональное сочетание.
- Фуксия + желтый
Красивое сочетание, когда смотришь на фото или картинке. Если представить в жизни такое сочетание, то целый день не выдержишь, устанешь.
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