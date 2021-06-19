Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Тренды в купальниках 2021:

Неон

И неважно, в каком количестве — будь-то весь купальник или отдельные его элементы. Хитяра — микс разных неоновых оттенков в одном (кстати, все они легко сочетаются между собой). Есть небольшое «но»: неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже (хотя бы немного).



Завязки

И чем больше, тем лучше. Особенно если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии на несколько раз или же попробовать надеть в стиле Кендалл Дженнер — перевернув верх от купальника «вверх ногами», скрестив на груди.



Принт “мелкий цветочек”

Особенно нежно и женственно будет смотреться цельный купальник. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Agua by Agua Bendita.



Минимализм

Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов. Слитный или раздельный — неважно. Главное, чтобы он был лаконичным и однотонным.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Кроше

Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Да, это не особо практично (такой купальник будет долго сохнуть и даже может деформироваться в процессе), но это очень красиво. Кстати, верх от такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами.



Terry Cloth

Текстура может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре — это все подходит. Помните, что такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Hunza G.

Как скорректировать фигуру с помощью купальника:

Невыраженная талия

Широкие плечи

Низкий рост

Широкие бедра

Коррекция живота

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)