Взять на заметку: Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем

Первый образ был создан мастерами Atelier Versace. Сшитое из "металлического" материала, платье-бюстье с небольшим шлейфом отлично подчеркнуло точеную фигуру и хрупкие плечи 46-летней звезды. И смотрелось просто сногсшибательно! Стоит отметить, что вечно модный силуэт "русалка" идет всем, потому что уравновешивает пропорции фигуры. А потому к нему стоит присмотреться, если в процессе выбора вечернего наряда. Образ Джоли дополнили крупные серебристые серьги, а также яркий макияж и гладкая укладка.

Анджелина Джоли в Риме (фото: Getty Images)

Второй образ получился более сдержанным, но не менее удачным. Анджелина надела черное платье с накидкой на одно плечо от Ralph Lauren, которое дополнила изысканным комплектом: браслетом их крупных бусин и серьгами. В этот раз стилисты сделали ей укладку волной, а макияж выполнили в более нежным тонах. Элегантное и стильное, платье подойдет тем, кто любит классику. Вдохновляемся!

Джоли выбрала два стильных варианта (фото: Getty Images)