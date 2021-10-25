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Взяти на замітку: Анджеліна Джолі показала два розкішних образи на вихід, які підійдуть всім

Автор: Ольга Турчанікова

Анджеліна Джолі зараз активно відвідує прем'єри фільму "Вічні", в якому зіграла одну з ролей. Днями екс-дружина Бреда Пітта з'явилася в Римі, показавши відразу 2 розкішних образи.

Обидва вбрання зробили актрису зіркою номер один на червоній доріжці. Пропонуємо ближче розглянути образи Джолі і взяти на замітку при складанні аутфітів на майбутні свята і вечірні виходи.

Перший образ було створено майстрами Atelier Versace. Зшите з "металевого" матеріалу, плаття-бюстьє з невеликим шлейфом відмінно підкреслило витончену фігуру і тендітні плечі 46-річної зірки. І виглядало просто приголомшливо! Варто відзначити, що вічно модний силует "русалка" йде всім, тому що врівноважує пропорції фігури. А тому до нього варто придивитися, якщо в процесі вибору вечірнього вбрання. Образ Джолі доповнили великі сріблясті сережки, а також яскравий макіяж і гладка укладка.

Анджеліна Джолі в Римі (фото: Getty Images)

Другий образ вийшов більш стриманим, але не менш вдалим. Анджеліна одягла чорну сукню з накидкою на одне плече від Ralph Lauren, яку доповнила вишуканим комплектом: браслетом їх великих намистин і сережками. Цього разу стилісти зробили їй укладку хвилею, а макіяж виконали в більш ніжних тонах. Елегантне і стильне, плаття підійде тим, хто любить класику. Надихаємося!

Джолі вибрала два стильних варіанти (фото: Getty Images)

До слова, на червоній доріжці знаменитість з'явилася з дітьми: 16-річною Захарою і 15-річною Шайло, яка своїм зовнішнім виглядом розвіяла чутки про те, що мріє бути хлопчиком.

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