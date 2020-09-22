"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол восхитила обнаженным телом в жаркой съемке

Кэндис Свейнпол – одна из самых востребованных в мире моделей, известная, в первую очередь, как "ангел" Victoria's Secret. В свое время 31-летняя красавица стала настоящим секс-символом марки. А ее безупречное тело с тонкой талией, бесконечной длины ногами и женственными формами – мотивацией для многочисленных фанаток бельевого магната.

Новая съемка модели с детьми (фото: instagram.com/angelcandices)

Примечательно, что на идеальных пропорциях фигуры Кэндис не сказались даже две беременности. От своего экс-бойфренда Свейнпол родила двух сыновей – Анакана и Ариэля, воспитание которых сейчас занимает большую часть времени модели.

Тем не менее, от съемок для глянца, светских событий и выхода на подиумы звезда не отказалась. В одной из последних фотосессий – для испанского Harpers Bazaar – вместе со знаменитой мамой снялись и мальчики. На одной обложке звездная мама позирует в обеими малышами, а на второй – с младшим, который отвернулся от камеры. На третьей же Кэндис предстала полуобнаженной: на девушке надета черная кожная юбка, а голую грудь она прикрывает руками.

Новое фото (фото: instagram.com/angelcandices)

Свою любовь к обнаженным кадрам Кэндис продемонстрировала и в другой съемке, которой поделилась всего несколько часов назад. В этот раз горячая мамочка полностью разделась, роскошное тело модели украшают только тонкий браслет и колье. Она стоит на дереве посреди тропического леса, повернувшись полубоком. С помощью откровенного кадра Кэндис решила поздравить фотографа, сделавшего снимок, с днем рождения.

"У меня есть так много красивых фотографий, сделанных мною на протяжении моей карьеры в фешн-индустрии. Но именно эта запечатлела мою сущность… Она всегда будет моей любимой…", – написала звезда. В ответ фанаты засыпали Свейнпол комплиментам, отмечая, что модел выглядит просто невероятно.