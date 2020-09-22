"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол захопила оголеним тілом в жаркій зйомці

Кендіс Свейнпол – одна з найбільш затребуваних у світі моделей, відома, в першу чергу, як "ангел" Victoria's Secret. У свій час 31-річна красуня стала справжнім секс-символом марки. А її досконале тіло з тонкою талією, нескінченної довжини ногами і жіночними формами – мотивацією для численних фанаток білизняного магната.

Нова зйомка моделі з дітьми (фото: instagram.com/angelcandices)

Примітно, що на ідеальних пропорціях фігури Кендіс не позначилися навіть дві вагітності. Від свого екс-бойфренда Свейнпол народила двох синів – Анакана і Аріеля, виховання яких зараз займає більшу частину часу моделі.

Тим не менш, від зйомок для глянцю, світських подій та виходу на подіуми зірка не відмовилася. В одній з останніх фотосесій – для іспанського Harpers Bazaar – разом зі знаменитою мамою знялися і хлопчики. На одній обкладинці зіркова мама позує в обома малюками, а на другий – з молодшим, який відвернувся від камери. На третій же Кендіс красується напівоголеною: на дівчині одягнута в чорну шкіряну спідницю, а голі груди вона прикриває руками.

Нове фото (фото: instagram.com/angelcandices)

Свою любов до оголених кадрів Кендіс продемонструвала і в іншій зйомці, якою поділилася всього кілька годин тому. Цього разу гаряча матуся повністю роздяглася, розкішне тіло моделі прикрашають тільки тонкий браслет і кольє. Вона стоїть на дереві посеред тропічного лісу, повернувшись напівбоком. За допомогою відвертого фото Кендіс вирішила привітати фотографа, який зробив знімок, з днем народження.

"У мене є так багато красивих фотографій, зроблених мною протягом моєї кар'єри в фешн-індустрії. Але саме ця зберегла мою сутність... Вона завжди буде моя улюблена...", – написала зірка. У відповідь фанати засипали Свейнпол компліментами, відзначаючи, що вона виглядає просто неймовірно.