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Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

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Понедельник 16 августа 2021 20:08
Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021 Готовим обувь к осеннему сезону (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осенние тренды пророчат возвращение на обувную полку ботфортов, а с ними рядом будут стоять армейские сапоги - так что в моде и то, и другое - выбирайте те, которые больше подходят к случаю!

Но, конечно же, это далеко не все тренды осени 2021, рассказала в своем блоге Instagram стилист Татьяна Базлова.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021Осень - пора доставать ботфорты (фото: instagram.com/rosiehw)

Какая обувь будет в тренде осенью 2021

  • Челси - элегантные и на грубой подошве

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая

  • Лоферы на грубой подошве, ботинки

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Высокие кеды из плотной кожи

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Армейские ботинки

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Жокейские сапоги

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Ботильоны с узким голенищем

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Ботфорты

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Сапоги-трубы

Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Какую обувь купить на осень (фото: instagram.com/tatibazlova)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть на два размера меньше.

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