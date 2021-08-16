Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021
Готовим обувь к осеннему сезону (фото: instagram.com/rosiehw)
Осенние тренды пророчат возвращение на обувную полку ботфортов, а с ними рядом будут стоять армейские сапоги - так что в моде и то, и другое - выбирайте те, которые больше подходят к случаю!
Но, конечно же, это далеко не все тренды осени 2021, рассказала в своем блоге Instagram стилист Татьяна Базлова.
Осень - пора доставать ботфорты (фото: instagram.com/rosiehw)
Какая обувь будет в тренде осенью 2021
- Челси - элегантные и на грубой подошве
Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая
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Лоферы на грубой подошве, ботинки
- Высокие кеды из плотной кожи
- Армейские ботинки
- Жокейские сапоги
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- Ботильоны с узким голенищем
- Ботфорты
- Сапоги-трубы
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Какую обувь купить на осень (фото: instagram.com/tatibazlova)
Раньше стилист рассказала, как выглядеть на два размера меньше.