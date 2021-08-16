Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021
Готуємо взуття до осіннього сезону (фото: instagram.com/rosiehw)
Осінні тренди пророкують повернення на взуттєву полицю ботфортів, а з ними поруч стоятимуть армійські чоботи - тож в моді і те, і інше - обирайте ті, які більше підходять до випадку!
Але, звичайно ж, це далеко не всі тренди осені 2021, розповіла у своєму блозі Instagram стиліст Тетяна Базлова.
Осінь - пора діставати ботфорти (фото: instagram.com/rosiehw)
Яке взуття буде в тренді восени 2021
- Челсі - елегантні і на грубій підошві
Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи
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Лофери на грубій підошві, черевики
- Високі кеди з щільної шкіри
- Армійські черевики
- Жокейські чоботи
На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок
- Ботильйони з вузькою халявою
- Ботфорти
- Чоботи-труби
Пікс, маллет і чубчик: стиліст показала найтрендовіші стрижки 2021
Яке взуття купити на осінь (фото: instagram.com/tatibazlova)
Раніше стиліст розповіла, як виглядати на два розміри менше.