Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше
Не только моделям плюс-сайз, но любой девушке хочется казаться еще стройнее, особенно - на фото! Оказывается, это легко сделать при помощи одежды.
Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram назвала пять приемов - золотых правил моделей плюс-сайз, которые помогают им выглядеть на все сто процентов на любом фото и показах.
Знаменитые модели давйно пользуются этими правилами (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
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Пять приемов, которые помогут выглядеть на пару размеров худее
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Корректирующее белье - половина успеха в вашем желании выглядеть стройнее. Современное корректирующее / моделирующее белье творит чудеса! Им не пренебрегают даже голливудские дивы размера XS и X.
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Полуприлегающий крой - изделия мягко повторяют контуры вашего тела, а при правильной плотности тканей, даже скрывает недочеты, особенности и нюансы фигуры.
- Соразмерность - один из основных, но недооцененных приемов стройности. Поверьте, иногда даже такая мелочь, как ширина каблука, может смазать впечатление от образа.
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- Старайтесь создавать луки, в которых будет прослеживаться вертикаль, тогда ваши формы будут выглядеть уже, площе и менее грузными.
Простые приемы от стилиста, которыми давно пользуются модели плюс-сайз (фото: instagram.com/faila_spb)
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Любой девушке хочется выглядеть еще немного стройнее (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
- Даже имея пышные формы, не стоит забывать о своей женственности. Вашим помощником может стать платье на запАх, которое подчеркнет соблазнительные изгибы и вытянет силуэт.
Такое платье украсит всех (фото: instagram.com/faila_spb)
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