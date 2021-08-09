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Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

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Понедельник 09 августа 2021 19:07
Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше Простые лайфхаки, чтобы выглядеть еще лучше (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
Автор: Татьяна Турчаникова

Не только моделям плюс-сайз, но любой девушке хочется казаться еще стройнее, особенно - на фото! Оказывается, это легко сделать при помощи одежды.

Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram назвала пять приемов - золотых правил моделей плюс-сайз, которые помогают им выглядеть на все сто процентов на любом фото и показах.

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше
Знаменитые модели давйно пользуются этими правилами (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)

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Пять приемов, которые помогут выглядеть на пару размеров худее

  • Корректирующее белье - половина успеха в вашем желании выглядеть стройнее. Современное корректирующее / моделирующее белье творит чудеса! Им не пренебрегают даже голливудские дивы размера XS и X.

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

  • Полуприлегающий крой - изделия мягко повторяют контуры вашего тела, а при правильной плотности тканей, даже скрывает недочеты, особенности и нюансы фигуры.

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

  • Соразмерность - один из основных, но недооцененных приемов стройности. Поверьте, иногда даже такая мелочь, как ширина каблука, может смазать впечатление от образа.

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

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  • Старайтесь создавать луки, в которых будет прослеживаться вертикаль, тогда ваши формы будут выглядеть уже, площе и менее грузными.

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньшеПростые приемы от стилиста, которыми давно пользуются модели плюс-сайз (фото: instagram.com/faila_spb)

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

Любой девушке хочется выглядеть еще немного стройнее (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)

  • Даже имея пышные формы, не стоит забывать о своей женственности. Вашим помощником может стать платье на запАх, которое подчеркнет соблазнительные изгибы и вытянет силуэт.

Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

Такое платье украсит всех (фото: instagram.com/faila_spb)

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