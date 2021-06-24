Ассиметричный топ и кожаные брюки: Ирина Шейк отправилась на прогулку в стильном летнем образе

В этот раз Шейк отправилась не на прогулку с дочкой, а в нью-йоркский Sloomoo Institute. На популярной модели был довольно простой лук, но несколько деталей его сделали необычным.

Так, Ирина надела топ от Рикардо Тиши ассиметричного кроя. Длинный сзади и короткий спереди, он оголил плоский живот модели, а также добавил классическому сочетанию "белая футболка + кожаные штаны" новое звучание. Последние 35-летняя модель выбрала прямые, черного цвета и со средней посадкой. Дополнили все самые модные сандалии сезона на плоской подошве и с ремешками. Из аксессуаров Ирина взяла в этот раз серьги-кольца и черные крупные очки.

Ирина Шейк в Нью-Йорке (фото/видео: instagram.com/irinashayk)

В своем блоге модель показала несколько фото и видео. А поклонники засыпали ее восторгами, а также вопросами о Канье Уэсте. Разумеется, модель не стала отвечать ни на один из них.

Напомним, поклонники всегда осаждают Шейк вопросами о личной жизни. Так, когда она разошлась с отцом своего ребенка - голливудским актером Брэдли Купером - фанаты просто взорвали ее блог. Многие писали слова поддержки Ирине и в то же время оставляли нелестные отзывы о Леди Гаге, которую подозревали в романе с экс-бойфрендом Ирины.