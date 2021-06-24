Асиметричний топ і шкіряні штани: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в стильному літньому образі

Ірина Шейк вже давно зарекомендувала себе як ікона стилю. Особливо багато уваги привертають до себе її streetstyle-вбрання.
Новий вихід Ірини вийшов стильним і ненав'язливим - його легко повторити кожній модниці.
Цього разу Шейк вирушила не на прогулянку з донькою, а в нью-йоркський Sloomoo Institute. На популярній моделі був досить простий лук, але кілька деталей його зробили незвичайним.
Так, Ірина одягла топ від Рікардо Тиші асиметричного крою. Довгий ззаду і короткий спереду, він оголив плоский живіт моделі, а також додав класичному поєднанню "біла футболка + шкіряні штани" нове звучання. Останні 35-річна модель вибрала прямі, чорного кольору і з середньою посадкою. Доповнили все наймодніші сандалі сезону на плоскій підошві і з ремінцями. З аксесуарів Ірина взяла цього разу сережки-кільця і чорні великі окуляри.
Ірина Шейк в Нью-Йорку (фото/відео: instagram.com/irinashayk)
У своєму блозі модель показала кілька фото і відео. А шанувальники засипали її захопленнями, а також питаннями про Каньє Уест. Зрозуміло, модель не стала відповідати ні на одне з них.
Нагадаємо, шанувальники завжди осаджують Шейк питаннями про особисте життя. Так, коли вона розійшлася з батьком своєї дитини - голлівудським актором Бредлі Купером - фанати просто підірвали її блог. Багато з них писали слова підтримки Ірині і в той же час залишали невтішні відгуки про Леді Гагу, яку підозрювали в романі з екс-бойфрендом Ірини.
Раніше ми писали, що Ірина викликала захват у мережі своєю новою рекламною кампанією.